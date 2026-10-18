Яка різниця між панщиною та кріпацтвом? Репетиторка розібрала завдання з історії на НМТ 2027

Випускники, які складають НМТ, щороку припускаються однієї і тієї ж помилки у блоці з історії України, плутаючи панщину з кріпацтвом. Пояснити, в чому різниця між цими двома поняттями, вирішила репетиторка Юлія Грабець.

Вона опублікувала ролик у TikTok, в якому пояснила ключові відмінності. За словами Грабець, витоки цих явищ сягають XV століття, коли в Західній Європі виникла гостра потреба в продовольстві. Тоді литовська та польська шляхта вирішили організувати на українських землях величезні господарства – фільварки. Вони займались тим, що вирощували рослинні та тваринні продукти на продаж заради прибутку.

"Але максимально вигідно мати такий бізнес, коли на цих би фільварках працювали безкоштовно. І от, власне, місію на тих, хто має працювати безкоштовно, було покладено на українських селян", – пояснила вона. Польська та литовська влада всіляко підтримували це відповідними законами, які перетворювали українців або на кріпаків, або на селян, що відпрацьовували панщину.

Попри те, що за обидвох форм селяни займались примусовою працею, між ними була одна ключова відмінність. Грабець пояснила її так:

Панщина

Селянин, який підпадав під виконання панщини, мав декілька днів на тиждень (десь два, десь – чотири, десь ще інакше) визначену кількість годин відпрацювати на господарстві пана. При цьому він залишався відносно вільним. "Це явище, це ще біль-менш було, можливо, терпіти українському селянину", – сказала репетиторка.

Кріпацтво

А от той, хто ставав кріпаком, уже собі не належав. "Тобто він як ніби був в рабстві. Над кріпаком владу мала інша людина", – розповіла Грабець.

"Тому, якщо говорити між панщиною і кріпацтвом, то панщина була кращим явищем для селянина, ніж бути кріпаком", – підсумувала вона.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення репетиторки з історії, як правильно відповісти на найскладніші запитання НМТ з історії, в яких випускники робили цього року найбільше помилок.