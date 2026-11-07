"Яка жаба подивилась в інший бік?" Завдання з підручника для 3 класу спантеличило мережу

Мама третьокласника з Одеси Вікторія Варломова звернулася до мережі через задачу з предмету "Я досліджую світ". Вона здивувалася завданню, де школярі мали визначити, яка з земноводних тварин подивилася в інший бік. В умові завдання зазначено, що є п'ять жаб, кожна з яких квакає стільки разів, скільки вона бачить жаб довкола себе.

У дописі в TikTok жінка зазначила, що вона з сином не змогла вирішити задачу. На думку Варламової, це завдання на логіку, тож мама школяра попросила допомоги у користувачів мережі. Відео набрало майже 500 тисяч переглядів і викликало дискусію в мережі.

"П'ять жабок сидять на березі так, як показано на малюнку. Кожна жабка квакає стільки разів, скільки жабок вона бачить. Наприклад, перша жабка квакає чотири рази. Потім одна жабка повертається, щоб подивитися в інший бік. Знову кожна жабка квакає стільки разів, скільки жабок вона бачить. Цього разу загальна кількість квакань більша, ніж першого разу. Яка з жабок подивилася в інший бік?" – йдеться в умові задачі.

У коментарях значна кількість користувачів мережі припускали, що саме друга жаба дивитиметься в інший бік, адже вона бачитиме однакову кількість їй подібних. Проте багато хто зазначав, що подібні задачі занадто складні для учнів третього класу.

Мережу спантеличило завдання... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Друга жабка. Для мене, дорослої людини, легко. Але для дитини в третьому класі то перебір".

Українці не впоралися із задачею для 3 класу. Джерело: Скриншот

"Я думаю, що жаба номер 2, так як її поворот в інший бік збільшується. В першому випадку вона бачить лише одну жабу, а в іншому вже три. Тому кількість квакань збільшується. Інші жаби не дають ефекту збільшення, а лише зменшення квакань. А в задачі йде мова про збільшення. Тому жаба номер 2".

Завдання з ЯДС спантеличило українців. Джерело: Скриншот

Тоді як інші припускали, що це третя жаба, а хтось жартував, що з такими завданнями й дорослим можна "заквакати".

Українців спантеличило завдання для 3 класу. Джерело: Скриншот

"Жабка номер 3, кожного разу вона повертається і бачить однакову кількість жаб (це мені так сказав чат GPT)".

Задача з ЯДС спантеличила мережу. Джерело: Скриншот

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