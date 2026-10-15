Якою мовою насправді говорять батьки у шкільних чатах: результати дослідження

У шкільних чатах та під час спілкування на території закладів освіти батьки найчастіше спілкуються українською мовою або поєднують її з російською чи суржиком. Переважно російськомовне спілкування батьків помічають 7% респондентів, а виключно російськомовне – 1,5%.

Виключно українськомовне спілкування батьків помічають 16%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, в якому взяло участь 1200 респондентів, інформує "Слово і діло".

Якою мовою спілкуються батьки школярів. Джерело: Слово і діло

Згідно з опитуванням, 16% респондентів спостерігають спілкування батьків виключно українською мовою, 26% – переважно українською, 25,5%, що батьки використовують обидві мови або суржик приблизно однаковою мірою. Водночас виключно російськомовне – 1,5%. При цьому 24% опитаних вагалися з відповіддю або зазначили, що не мають можливості спостерігати за мовною поведінкою батьків школярів.

Якщо враховувати лише тих респондентів, які мають можливість спостерігати за спілкуванням батьків на території школи або у шкільних чатах (913 осіб, або 76% від загальної вибірки), то 55,6% із них відзначають використання виключно або переважно української мови. Зокрема, 20,9% спостерігають спілкування виключно українською, а 34,7% – переважно українською.

Якою мовою найчастіше спілку... Джерело: Слово і діло Розгорнути

Ще 33,7% респондентів цієї групи помічають використання обох мов або суржику приблизно порівну. Переважно російськомовну комунікацію відзначають 8,7%, а виключно російськомовну – 2%.

На Заході України 72% опитаних відзначають виключно або переважно українськомовне спілкування батьків. На Півночі та в Центрі також переважає українськомовна комунікація – її відзначають 44% та 39% опитаних відповідно. Водночас у цих регіонах поширене використання обох мов або суржику: цей показник становить 30–31%. У Києві, на Сході та Півдні найчастіше спостерігають змішане спілкування: 40% у столиці, 33% на Сході та 26% на Півдні. Частка виключно українськомовного спілкування у цих регіонах становить лише 1–4%.

У сільській місцевості зафіксовано найвищу частку виключно українськомовного спілкування батьків – 22% проти 11% у великих містах. У Києві та обласних центрах частіше фіксують використання обох мов або суржику – 29%.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Олексій Гнатковський звернувся до батьків, які говорять з дітьми російською.