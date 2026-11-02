Юний геній із села на Закарпатті став абсолютним переможцем з хімії: раніше він підкорив міжнародну олімпіаду. Фото

Школяр Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади (Закарпаття) здобув Кубок Переможців-2026 з хімії. Хлопець набрав найбільшу кількість балів за сумою двох турів – теоретичного та практичного, позмагавшись у категорії 11-х класів.

Про це повідомив голова Міжгірської громади Василь Щур. Юний вундеркінд уже заявив про себе на міжнародному рівні, здобувши золоту медаль 58-ї Міжнародної хімічної олімпіади, яка відбувалася в Ташкенті, Узбекистан.

"Володар золотої медалі Міжнародної хімічної Олімпіади продовжує успішний рік і тримає дуже високу планку. Ми сподіваємось це не останній титул! Бажаємо подальших успіхів та вдачі, пишаємось школярами Міжгірщини та їхніми наставниками", – написав Щур.

Роман Козак здобув Кубок Пер... Джерело: Facebook / Василь Щур Розгорнути

Завдяки перемозі у цій олімпіаді Козак отримав можливість увійти до складу національної команди України. До участі у світовому змаганні хлопець також представляв Україну на Балтійській хімічній олімпіаді, яка відбулася в Ризі, столиці Латвії. Там він змагався з майже 30 учасниками з України, Естонії, Латвії та Литви. За підсумками теоретичного й практичного етапів школяр набрав найбільшу кількість балів і став переможцем.

Ці досягнення стали важливими етапами підготовки до головного міжнародного випробування року – 58-ї Міжнародної хімічної олімпіади (IChO 2026).

Хто такий Роман Козак. Джерело: Facebook / Василь Щур

За даними Департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА, хлопець потрапив до першої 40-ки серед приблизно 400 найсильніших юних хіміків із 95 країн світу.

Школяр також отримав премію Президента України в розмірі 100 тисяч гривень за здобуте золото на 58-й Міжнародній хімічній олімпіаді.

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