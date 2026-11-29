"За скільки секунд годинник відіб'є 9 ударів?" Задача з програми "Інтелект" для 2 класу розсварила українців: яка правильна відповідь

У мережі розгорілася дискусія через задачу для другокласників програми "Інтелект". Школярам пропонували визначити, за скільки секунд годинник, який відбиває чотири удари за 12 секунд, відб'є дев'ять.

Обговорення завдання одна з користувачок оприлюднила в соціальній мережі Threads. Після цього коментатори почали пропонувати різні відповіді та сперечатися, як правильно розв'язати задачу.

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

За умовою, годинник відбиває чотири удари за 12 секунд. Деякі користувачі вирішили, що один удар припадає на три секунди, тому дев'ять ударів мають тривати 27 секунд.

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Однак інші пояснили, що рахувати потрібно не самі удари, а проміжки між ними. Адже між чотирма ударами є три проміжки, тому кожен із них триває чотири секунди.

Дискусія продовжилася і навколо того, з якої секунди починати відлік. Одні наголошували, що перший удар відбувається на нульовій секунді, інші пропонували розв'язувати задачу за допомогою пропорції.

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Водночас деякі коментатори закликали не ускладнювати дитяче завдання. Вони нагадали, що воно розраховане на учнів другого класу, тому не варто вимагати від нього складних пояснень і влаштовувати дорослі суперечки через кожну деталь.

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

Допис сколихнув активну дискусію у мережі. Джерело: Скриншот

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