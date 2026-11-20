"Заборона телефонів у школі не панацея". Вчені поділилися результатами дослідження: що насправді впливає на успіхи дітей у навчанні

Батьки та вчителі по всьому світу занепокоєні тим, наскільки негативним може бути вплив смартфонів на результати навчання школярів. І в США уже понад 40 штатів на законодавчому рівні обмежили використання гаджетів у школах. Однак нове дослідження ставить питання до ефективність такого рішення.

Як пише The Guardian, робота, проведена Центром досліджень освітньої політики Гарвардського університету, показала, що суворі обмеження на використання телефонів у школах США дають невеликий позитивний ефект. Йдеться про правила, за якими учні мають здавати смартфони в спеціальні замкнені чохли на весь навчальний день. Втім, дослідники припускають, що подальше дотримання таких заходів може більш суттєво поліпшити результати навчання.

Щоб дійти таких висновків, учені проаналізували результати тестування 3,3 мільйона учнів із 4600 шкіл по всій країні. За їхніми оцінками, досягнутий прогрес можна порівняти з додатковим одним-двома тижнями навчання протягом року.

Загалом успішність школярів у світі знижується з 2013 року – приблизно тоді смартфони з доступом до соціальних мереж почали стрімко поширюватися. Дослідники хотіли з’ясувати, чи вдалося зупинити цю тенденцію після того, як школи почали забирати в учнів телефони, пояснив професор Гарвардського університету Томас Кейн, який є одним із авторів роботи.

"Наша відповідь – так, заборона телефонів справді позитивно впливає на навчальний прогрес. Але це не універсальний засіб", – зазначив Кейн. За його словами, погіршення результатів відбувалося поступово протягом десяти років, тому не дивно, що й покращення потребує часу. У дослідженні використали результати тестів із математики та читання учнів із четвертого до десятого класу за останні п’ять навчальних років.

Успішність школярів почала з... Джерело: Pexels Розгорнути

"Школам не варто очікувати на різке поліпшення успішності одразу після запровадження обмежень. Проте зберігання телефонів учнів у спеціальних чохлах – відносно недорогий спосіб додати один-два тижні навчання щороку. З часом цей ефект може накопичуватися, так само як поступово погіршувалися результати раніше", – йдеться в дослідженні. За оцінками авторів, таке покращення компенсує приблизно половину щорічного падіння результатів тестування, яке спостерігається відтоді, як смартфони стали масовими.

Нові дослідження, які демонструють складність цієї проблеми, з’являються на тлі того, що понад 40 штатів США вже ухвалили закони про обмеження використання смартфонів у школах. Про це свідчить звіт Phone Free Schools State Report Card, який відстежує законодавчі ініціативи штатів щодо телефонів.

Правила суттєво відрізняються залежно від штату і часто залишають школам можливість самостійно визначати власну політику. В результаті в США склалася строката система обмежень і способів їхнього дотримання.

Аргумент на користь заборони смартфонів у школах простий: телефони постійно відволікають. Якщо прибрати їх, учні зможуть краще зосередитися на уроках, більше спілкуватися з однокласниками й зрештою засвоювати більше матеріалу.

Однак опубліковане дослідження показує, що навіть якщо школи зберігають телефони в спеціальних чохлах або забороняють приносити їх на уроки, повністю відгородити учнів від цифрового світу не вдається. До того ж зв’язок між використанням смартфонів і навчальними результатами не такий однозначний.

Наявні дані про вплив заборо... Джерело: Pexels Розгорнути

Інше дослідження, опубліковане в травні, дійшло висновку, що суворі шкільні заборони на телефони мають "майже нульовий" вплив на результати тестування. Автори порівняли школи, де діють такі обмеження, з десятками тисяч інших навчальних закладів.

Дослідники виявили "помірний позитивний вплив" обмежень на результати тестування старшокласників протягом трьох років, особливо з математики. Водночас автори звіту – науковці зі Стенфордського університету, Мічиганського університету, Університету Дюка та Пенсильванського університету – не поспішали стверджувати, що заборони загалом покращують навчання.

Обидва дослідження фактично підводять до схожого висновку, зазначив економіст освіти зі Стенфордського університету Томас Ді, один з авторів роботи Національного бюро економічних досліджень. "Перші результати запровадження шкільних заборон на телефони здебільшого розчаровують і залишають чимало запитань без відповіді", – сказав він.

Дослідники переконані, що ви... Джерело: Pexels Розгорнути

Питання викликає і те, чи справді школи та місцева влада контролюють дотримання вже запроваджених заборон, зазначила психологиня з Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго Джин Твенге, авторка книжки "10 правил виховання дітей у високотехнологічному світі". Достатньо запитати будь-якого вчителя чи підлітка, щоб почути: деякі заборони існують лише на папері. Школярі вигадують різні способи їх обходити – наприклад, ховають у спеціальні чохли запасні телефони або навіть каміння у формі смартфонів. У школах, де учням просто наказують залишати гаджети в рюкзаках, правила також дотримуються далеко не всі.

"Досить часто буває так: у школі діє правило, що телефони заборонені протягом усього навчального дня, від першого до останнього дзвоника, але заходиш туди – і смартфони всюди", – розповіла Твенге. Вона також поставила під сумнів, чи справді заборона телефонів допомагає усунути відволікання: "А чи користуються учні в школі ноутбуками? Можливо, вони просто сидять у соціальних мережах із них?"

Крім того, на успішність впливає використання смартфонів поза школою, наголосила Твенге. "Якщо під час підготовки до уроків телефон лежить поруч, наскільки добре учні насправді засвоюють матеріал?" – риторично запитала вона.

Кейн із Гарвардського університету погоджується, що вплив використання смартфонів поза школою – "головне питання". Однак дослідникам досі не вдалося перевірити припущення батьків і педагогів про те, що нічне переглядання YouTube та інших платформ шкодить навчанню.

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