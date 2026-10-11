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Забудьте про "в кінці кінців": як правильно українською

Аліна Мілсент

Правила української мови.

Джерело: Створено за допомогою ШІ

Деякі мовні помилки настільки звичні, що ми майже перестаємо їх помічати. Особливо це стосується конструкцій, які дослівно переносять з російської в українську. Слова начебто українські, зміст зрозумілий, але сама фраза звучить неприродно.

Один із таких випадків – "в кінці кінців". OBOZ.UA розповідає, що цей вислів утворився під впливом російського "в конце концов", тому в українській його краще замінювати питомими відповідниками.

Найчастіше підійдуть такі варіанти:

  • зрештою;
  • врешті-решт або урешті-решт;
  • кінець кінцем.

Вибір залежить від контексту та того, який саме відтінок хочемо передати.

"Зрештою" добре вживати, коли йдеться про остаточний результат, рішення або підсумок тривалої ситуації.

Наприклад:

  • Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.
  • Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.
  • Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.

До речі, "зрештою" пишемо разом. Не варто плутати його зі сполукою "з рештою": "Він залишився поговорити з рештою гостей".

"Врешті-решт" доречне, коли хочемо наголосити на завершенні довгого процесу або на результаті, якого довелося чекати.

Наприклад:

  • Врешті-решт автобус приїхав.
  • Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.
  • Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.

"Кінець кінцем" також є нормативним українським висловом. Він може передавати як підсумок, так і певне емоційне наполягання.

Наприклад:

  • Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.
  • Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?
  • Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.

Однак буквальний відповідник потрібен не завжди. Російське "в конце концов" залежно від ситуації можна передати зовсім іншими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".

Наприклад:

  • Рано чи пізно доведеться це зробити.
  • Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.
  • Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.
  • Як не крути, а часу залишилося небагато.

До речі, популярний вислів "два сапога пара" – типова мовна калька, що виникла внаслідок дослівного перекладу російської приказки. Так кажуть про людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя. Як перекласти цей фразеологізм українською – читайте у матеріалі.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".

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