Забудьте слово "чорновик": як називати робочі записи українською

Готуючи якийсь текст чи документ, багато хто спершу створює попередню, доволі недбалу версію з якимись основними ідеями та тезами, а потім доводить все до пуття. Якщо вам згадалось тут слово "чорновик", то мусимо вас засмутити – в українській мові воно в кращому разі вважається розмовним.

Але як тоді замінити його правильно? OBOZ.UA зібрав варіанти – той, який вважається основним, а також кілька цікавих синонімів. І на додачу один небажаний.

Тлумачення слова "чернетка". Джерело: Скриншот

Отже, словники вказують, що попередню версію документа, чорновий текст чи рукопис українською мовою правильно називати чернеткою (наголос – на другому складі). Аркуш чи кілька аркушів із попереднім текстом теж можна назвати цим словом. Так само як і аркуш для чорнового виконання завдань, наприклад, на іспиті. Потім їх переписують у чистовик, який віддають екзаменатору.

Якщо вам хочеться мати кілька синонімів для цього слова, запам’ятайте варіант чорняк. Так називають будь-яку чорнову роботу. А у творах Івана Франка можна зустріти варіант брульйон – це запозичення з французької, яке може також означати ескіз малюнка.

У сучасному, доволі сильно засміченому англізмами, мовленні також можна зустріти слово драфт, яке вживається у цьому значенні. Втім, мовознавці не рекомендують послуговуватись ним, замінивши на більш питомий відповідник.

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