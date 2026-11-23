Залишилися лічені дні: в МОН нагадали про терміни затвердження грантів на освіту
Як продовжити дію гранту на освіту.
Джерело: Freepik
Міністерство освіти та науки закликало студентів підтвердити гранти на навчання в університетах. Якщо сертифікат уже з’явився в Дії, необхідно відкрити його, перевірити дані та підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.
Вже сформовано 47 302 гранти, студенти вже підтвердили 37 368 грантів, проте понад 9 тисяч ще чекають на підтвердження. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко.
Ще майже 2 тис. грантів потребують внесення даних від університетів.
До якого числа потрібно підтвердити грант на освіту
- 29 листопада – для тих, хто вступив у 2026 році, зокрема до магістратури
- 3 грудня – для вступників 2024 і 2025 років, які продовжують отримувати грант
Якщо сертифікат ще не з’явився або в ньому є помилка, студентам необхідно звернутися до обраного закладу освіти, щоб перевірити дані в ЄДЕБО.
Як підтвердити грант у Дії
Сертифікат на отримання гранту формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО для здобувачів, які відповідають умовам програми.
Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, необхідно звернутися до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час.
У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у мобільному застосунку Дія, оперативно зверніться до технічного адміністратора застосунку Дія.
Коли надійдуть кошти
Після підтвердження сертифіката, МОН видаватиме накази про надання або продовження грантів. У них визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі. Кошти перераховуватимуть безпосередньо закладам освіти в міру затвердження наказів протягом листопада–грудня 2026 року. Перший платіж за програмою грантів заплановано реалізувати до кінця 2026 року.
Яка сума гранту на навчання у 2026 році
Базові суми для здобувачів бакалаврського рівня (і медичної, фармацевтичної, ветеринарної магістратури)
Базові суми для здобувачів магістратури 2026 року вступу
Розмір гранту може бути більшим за базовий завдяки коефіцієнтам підтримки окремих спеціальностей – 1,3 або 1,5.
Зберігається також додаткова підтримка вступників, які цьогоріч здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях і обирають навчання у закладах вищої освіти у цих же областях, через застосування підвищувального коефіцієнта 1,5. Коефіцієнт не застосовується до вступників зазначених регіонів, які обрали навчання в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.
Точний розмір гранту та підстави його визначення будуть зазначені в електронному сертифікаті, який сформується автоматично і надійде в застосунок Дія.
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