"Запитувати таке в 40 років – соромно!" Українка звернулася до МОН через навчання під час повітряної тривоги, але нарвалася на критику

Українка, яке веде соцмережі з ніком nadiynо, звернулася до Міністерства освіти та науки через навчання під час повітряної тривоги у школах. Зокрема, вона зауважила, що батьки на цей час стають вчителями, адже уроки школярам не проводяться.

Про це жінка написала у дописі в Threads. Мама школяра підкреслила, що їй довелося користуватися штучним інтелектом, для того, щоб вирішити завдання дитини.

Українка звернулася до МОН. Джерело: Скриншот

"Міністерство освіти України! Можливо потрібно створити іншу форму навчання? Під час тривоги онлайн та дистанційне відсутнє. Всі батьки стають вчителями багатостороннього профілю. Відеоформат – презентація! Це в 40 років у ChatGPT питаю допомоги", – написала жінка.

Водночас не усі користувачі мережі погодилися з подібною думкою. Зокрема, дехто нарікав, що уроки діти можуть подивитися на онлайн-платформах. Крім того, школярам пояснюють як працювати з картами, тож більшість робіт вони можуть вирішувати самостійно, а самій жінці має бути соромно за подібні запитання.

Що не так з онлайн-навчанням. Джерело: Скриншот

"Дитина вже маючи навички роботи з картою, повинна була б вже сама зробити контурну карту, і виконати кросворд. Тим паче, ця карта задається після як мінімум двох уроків, на яких дітей вчать що таке карта і як з нею працювати".

Мама школяра звернулася до МОН. Джерело: Скриншот

"Абсолютно всі шкільні уроки є на YouTube. Пишете назву параграфа і клас. Вам було б корисно з дитиною ще й укр.мову вивчати, особливо правопис. Ви в 40 років не знаєте, як шукати інформацію в Google? Пишете, тему, клас. Вам видає 150 онлайн уроків: від міністерства освіти, від вчителів, від кого хочете".

Як проходять уроки в школі. Джерело: Скриншот

"Якщо це 5 клас – то учень міг б в самостійно зробити. І всеукраїнська школа онлайн просто існує. Там є всі предмети і всі уроки".

Чому діти навчаються онлайн. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що батько другокласника не впорався із простим завданням з математики і нарвався на критику.