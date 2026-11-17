Зарахувати кращі бали не вийде: директорка УЦОЯО пояснила виклики складання НМТ з двох спроб

Якщо вступники матимуть дві спроби складання національного мультипредметного тесту (НМТ), то вони не зможуть обрати кращий варіант. Так, бал за перше тестування анулюють, а зарахують результати другої участі в іспиті. Крім того, така можливість вплине і на тривалість вступної кампанії та освітнього процесу.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтервʼю виданню "Дзеркало тижня". Вона підкреслила, що абітурієнти мають такий вибір і зараз: якщо вони незадоволені результатом, то можуть підготуватися краще і скласти іспит повторно наступного року.

"Ухвалення рішення про можливість другої спроби скласти НМТ та ще й разом із дводенною моделлю тестування може суттєво розтягнути в часі вступну кампанію. Деякі експерти пропонують розпочати тестування раніше, наприклад, у квітні, або продовжити його у вересні. Звісно, такі пропозиції можна розглядати, але водночас важливо брати до уваги кілька значущих фактів", – сказала Вакуленко.

Ілюстративне зображення. Вступники у класі

Вона додала, що проведення НМТ у квітні може створити труднощі для учнів, адже на той час вони ще не завершать вивчення шкільної програми. Крім того, для тестування використовують приміщення шкіл, коледжів та університетів, які мають насамперед забезпечувати звичайне навчання. Тому перенесення НМТ на раніший термін або продовження його до вересня означатиме, що на цей період заклади освіти втратять доступ до комп’ютерів, аудиторій і частини педагогів.

За її словами, повторне складання вступних іспитів, зазвичай не передбачене в європейських країнах Лише в деяких можна скористатися такою можливістю, якщо учень не подолав мінімальний поріг.

"У Польщі потрібно набрати щонайменше 30% від максимальної кількості тестових балів, щоб подолати поріг "склав/не склав". У нас це переважно 15% тестових балів", – сказала директорка УЦОЯО.

Ілюстративне зображення. Скі... Джерело: Freepik Розгорнути

Водночас у США вступники можуть повторно складати іспити SAT і ACT, але вони не повною мірою пов'язані за змістом зі шкільною програмою. Крім того, ці іспити є платними:, наприклад SAT вартує 68 доларів США. До того ж їх проводить велика агенція, яка має постійні центри й співробітників та займається тільки іспитами.

"У нас НМТ вмонтований у систему освіти, а УЦОЯО як державна установа проводить тестування бюджетним коштом. Заклади освіти, які все літо забезпечують проведення тестувань у таких складних умовах, не отримують компенсації. Ми оплачуємо роботу лише тих фахівців цих закладів, які безпосередньо залучені до проведення оцінювань", – підсумувала Вакуленко.

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