Застосунок чи додаток: як правильно українською називати програми в телефоні

Як ви називаєте українською мовою програму, яку завантажуєте і встановлюєте собі на телефон? Найчастіше можна почути два слова на її позначення – додаток і застосунок. Навіть здається, що вони є синонімами і можуть бути рівноправними і взаємозамінними.

Насправді це не зовсім так. Мовознавці радять вживати лише одне із цих слів. OBOZ.UA пояснює яке і чому.

Обидва іменника з точки зору свого походження є калькою. Слово "застосунок" походить від англійського application, яке утворилось від дієслова to apply – застосовувати. Якщо перекласти його російською, то вийде "применять, прилагать". Від чого з’явилось "приложение", яке потрапило в українську мову у вигляді іменника "додаток".

Тлумачення слова "додаток". Джерело: Скриншот

При цьому під час перекладу дещо спотворився сенс слова. Адже "приложение" переклали за аналогією, так само, як воно перекладається у значенні чогось, що додається, слугує доповненням до чогось – додаток до документу, брошура із додатковими матеріалами до друкованого періодичного видання. І вийшов такий собі зіпсований телефон.

Тому, щоб не вживати подвійну кальку і послуговуватись більш влучним іменником, мовознавці рекомендують називати такі програми застосунками. Адже ви застосовуєте їх у своєму повсякденному житті – спілкуєтесь через них, слухаєте музику, дивитесь кіно і серіали, керуєте своїми фінансами, стежите за здоров’ям, граєте в ігри тощо.

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