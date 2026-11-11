Засвітла чи засвітло? Як правильно казати про пору доби перед сутінками
Українським прислівникам, в...
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Часто батьки, відпускаючи дитину гуляти саму, просять її повернутись до того, як надворі стане темно. Але як правильно написати це одним влучним словом українською мовою – засвітла чи засвітло?
OBOZ.UA вивчив словники і рекомендації мовознавців, щоб розібратись у нюансах. Виявляється, правильний варіант лише один.
Отже, щоб одним словом назвати період доби до настання сутінків, поки денне світло перебуває у повній силі, українською мовою вживаємо прислівник "засвітла" з літерою а в кінці. Написання через о є помилкою і наслідком тривалого зросійщення – в російській мові це слово справді пишуть "засветло".
Тлумачення слова "засвітла".
Джерело: Скриншот
Так само пишемо і прислівник-антонім – затемна. "Вийти з дому засвітла, а повернутися затемна".
Також можна вживати синоніми:
- завидка;
- завидна;
- повидному;
- повидну.
Якщо ж говоримо про темний час доби, то тут можемо замінити "затемна" на:
- присмерком;
- поночі;
- смеркома;
- до світання;
- як стемніє.
Зверніть увагу, українським прислівникам в цілому характерний суфікс -а в кінці слова (не закінчення адже прислівники є незмінюваними словами). Так само пишемо зблизька, здалека, донедавна, довкола, дарма, допізна тощо.
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