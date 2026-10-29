"Зеесушний", "різьбяр" і "впівсили": 10 найскладніших слів Радіодиктанту національної єдності 2026

Інтрига нарешті розкрита – "Суспільне. Культура" оприлюднило текст Радіодиктанту національної єдності 2026. Невеличкий есей Артура Дроня наробив галасу в соцмережах, адже містив чимало складних у написанні слів.

OBOZ.UA зібрав десятку слів, правопис яких викликав найбільше складнощів. Пояснюємо, чому вони пишуться саме так.

Зеесушний – головний камінь спотикання цього Радіодиктанту. Це суфіксальне утворення від абревіатури ЗСУ. Згідно з чинним правописом, такі пишуться маленькими літерами. А фонетичний запис слів (як чуємо, так і пишемо), притаманний українській мові, спонукає нас використати у ньому дві літери е поспіль. Абревіатуру ЗСУ правильно читаємо як [зе-ес-у], а отже і утворений від неї прикметник передаємо на папері з використанням голосних літер.

До речі, у "Суспільному" зауважили, що не буду враховувати написання "ЗСУшного" за помилку. Адже саме в такому вигляді слово елементом авторської орфографії письменника Артура Дроня, який створив текст диктанту. Втім, таке написання не є нормативним.

Суспільне не буде зараховува... Джерело: Скриншот Розгорнути

Блокпости і держкордони – це складноскорочені слова, вони мають по дві основи кожне (блокувальний пост і державний кордон відповідно). Такі в українській мові пишуться разом. Як і Кабмін, адмінресурс, медзаклад чи мульфтільм.

Різьбяр – тут проситься апостроф, але після двох кореневих приголосних (у нашому випадку це зб) апостроф не ставиться. З тієї ж причини ми пишемо "морквяний" та "медвяний".

Пів хвилини – згідно з чинним правописом, невідмінюваний числівник пів у значенні "половина" пишеться окремо від іменника.

Впівсили – а от цей слово уже потрібно писати разом. Адже це складний прислівник, утворений з кількох основ. Так само пишемо натщесерце, обабіч та стрімголов.

Гіперсильно – якщо у слові є іншомовна перша частина, яка визначає кількісний вияв чогось, то таке слово пишеться разом. Гіпер – грецьке слово яке означає "понад", "зверху", а отже гіперсильно пишемо без дефіса. Як і, скажімо, діагноз гіпертонія.

Часопростір і слововживання – знов складні слова із двох основ, але цього разу зі сполучним голосним. Між "час" і "простір", а також між "слово" і "вживання" тут стоїть о. Оскільки воно виконує саме сполучну роль, то і слово таке не розділяємо. Так само і аналогічні за будовою Водохреща, чорнозем чи важкоатлет.

Росзлонити – ще одне слово з Радіодиктанту, якого не знайдеш у словниках. У ньому воно вживається з іменником "штори" у значенні розкрити, розтулити. Але це цікавий і неочевидний приклад того, як вживається в українській мові префікс роз-. Він, за правописом, нічим не відділяється від основи. Адже зеесушний спальник всі "розстібали" теж одним словом і не мали з цього приводу жодних сумнівів.

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