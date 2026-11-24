Жодних вмовлянь, мультиків під час обіду чи сліз за столом: українська вихователька розповіла цікаві факти про дитсадки у Канаді

У канадському дитячому садку малюків не змушують доїдати, якщо вони не хочуть. Дітям постійно пропонують їжу, тож вони не ходять голодні, проте якщо вихованці зʼїдять лише два шматочки сиру, ніхто не буде казати "ще ложечку за маму".

Про це у дописі в Facebook розповіла українка пані Діана, яка працює у канадському дитсадку. Вона зауважила, що діти самі вирішують скільки їм зʼїсти, а під час обіду ніхто їх не вмовляє і не вмикає мультики.

"Діти ситі, їжу їм пропонують регулярно, просто ми не примушуємо доїдати все до крихти й не тиснемо на дитину, щоб вона мусила це в себе "впихнути". Дорослі відповідають за те, що і коли запропонувати, а дитина сама вирішує, скільки їй зʼїсти. Жодних вмовлянь, мультиків під час обіду чи сліз за столом", – поділилася пані Діана.

Крім того, малюкам заборонено давати певні продукти у звичайному вигляді. Наприклад, помідори черрі мають бути розрізані щонайменше на 2, а краще – на 4 частини. Сосиски – нарізані лише вздовж на довгі смужки, а виноград – вздовж на 2-4 частини.

У канадському дитячому садку прогулянки відбуваються у будь-яку погоду: дощ, болото чи мороз – діти одягають комбінезони і йдуть на вулицю. Сплять вихованці на підлозі на спеціальних пластикових манежах (cots), водночас ніхто не змушує їх спати або їсти під час перебування у закладі освіти.

Скільки дітей у групі канадського дитсадка

Діти мають повну свободу вибору під час перебування у закладі дошкільної освіти. Водночас малюків привчають дотримуватися особистих кордонів і перш ніж їх обійняти, хлопчиків і дівчаток запитують чи можна це зробити. Тоді як у яслах діє сувора система: лише 4 вихованці на педагога, щоб кожен з них мав повноцінну увагу.

Тут діють дуже суворі правила безпеки, які ніхто не має права порушувати: кількість дітей у кімнаті чітко обмежена і напряму залежить від їхнього віку. Групи поділені на три вікові категорії: Infant (до 2 років) – 1 дорослий на 4 малюків (максимум 8 у групі). Toddlers (2–3 роки) – 1 дорослий на 6 дітей (максимум 12 у групі). Preschool (3-5 років) – 1 дорослий на 8 дітей (максимум 16 у групі).

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