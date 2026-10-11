Знайдіть 5 тварин: заплутана головоломка

Наш мозок запрограмований так, щоби помічати очі і в ширшому сенсі ціле обличчя навіть там, де їх насправді нема. Але хитра головоломка може обманути цей еволюційний механізм, який відточувався тисячоліттями. Дивіться зображення нижче.

OBOZ.UA пропонує вам уважно подивитись на цю картинку. На перший погляд здається, що це пейзаж із сонцем, яке сідає позаду розкішного замку. Однак насправді на цій картинці можна розгледіти 5 живих істот. Створив це хитре зображення художник Дональд Раст. Спробуйте переграти його у цій головоломці.

Уважне око розгледить тут п'ять тварин. Джерело: Rusty Rust

Якісь істоти можуть кинутись вам у вічі одразу, інших доведеться пошукати. Яскраві кольори та багата деталізація зображення збиватимуть з пантелику. Не здавайтесь – щоразу, коли це станеться, повертайтесь до пошуків.

Потрібна підказка? Ось вона: на картинці сховались двоє левів та троє птахів. Тепер, знаючи, що шукати, спробуйте ще раз знайти усіх, хто сховався на цьому пейзажі.

А відповідь на цю головоломку доволі проста – у лівій, високій частину замку вгадується велична грива лева, а у правій, тій що нижче, бачимо левицю, що прилягла на траву. Крона великого дерева праворуч утворює силует орла. Ще два птаха летять вдалині – бачимо їх на замком на тлі сонця.

Відповідь на головоломку. Джерело: Rusty Rust

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, якій понад 100 років – у ній потрібно знайти приховану фігуру астронома.