Знайдіть 6 відмінностей: непроста головоломка

Сенполія, вона ж узамбарська фіалка – це кімнатна рослина, яку можна розглядати безкінечно. Її пухнасті листочки та фігурні пелюстки тішать погляд. А ще можуть стати цікавим матеріалом для головоломки на пошук відмінностей. Дивіться зображення нижче.

Саме таку загадку пропонує розгадати OBOZ.UA. Перед вами дві картинки з сенполіями, які на позір здаються абсолютно однаковими. Однак насправді вони мають між собою аж шість відмінностей. Оскільки їх так багато, головоломка не має обмежень у часі – шукайте так довго, як вам треба.

Уважно порівняйте ці дві кар... Джерело: Deccoria.pl / Canva Pro Розгорнути

Картинка весь цей час збиватиме вас із пантелику. Вам захочеться милуватися рослиною, розглядати її, через що погляд блукатиме по картинці. Тому спробуйте максимально сфокусуватись на завданні. Без напруження уваги ви навряд чи успішно впораєтесь із завданням.

Розв'язувати візуальні головоломки – це не лише цікаве дозвілля, а й можливість потренувати зір, перевірити уважність і краще пізнати власні здібності. Тому не поспішайте здаватись, якщо якась відмінність весь час вислизає від вашого погляду. До підказки переходьте, лише коли знайдете всі шість різних частинок зображення.

А перевірити себе ви можете нижче. На зображенні, яке ми публікуємо тут, всі відмінності відмічені кружечками. Переконайтесь, що їх справді шість.

Відповідь на головоломку. Джерело: Deccoria.pl / Canva Pro

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, на якій потрібно було знайти зайву рослину.