Знайдіть два листи на малюнку: головоломка на швидкість

На цьому зображенні серед купи одягу, взуття та аксесуарів заховалися два листи. Завдання здається простим, але велика кількість дрібних деталей легко відволікає увагу. Спробуйте знайти обидва конверти якомога швидше й перевірити свою спостережливість. Дивіться зображення нижче.

За умовами головоломки, особливо уважні люди можуть впоратися приблизно за 10 секунд, тоді як багатьом потрібно близько пів хвилини.

Головоломка. Джерело: WMG

Звертайте увагу не лише на великі предмети, а й на проміжки між одягом, полички та ділянки біля взуття й сумок.

Є й підказка: обидва листи запечатані червоним сердечком. Саме ця маленька деталь може допомогти швидше відшукати потрібні предмети.

Чим корисні такі головоломки

Подібні завдання не визначають рівень інтелекту чи гостроту зору, але можуть бути корисним тренуванням для уваги.

Під час пошуку прихованих предметів мозок активно фільтрує зайві деталі, порівнює форми й кольори та вчиться швидше перемикатися між різними ділянками зображення.

Такі вправи допомагають тренувати концентрацію, спостережливість, швидкість візуального пошуку та здатність помічати дрібниці.

Тож чи вдалося вам впоратися з завданням? Правильна відповідь – нижче.

Правильна відповідь. Джерело: WMG

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку з сірниками, в якій один великий трикутник і два малих потрібно було перетворити на два великих і один малий.