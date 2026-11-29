Знайдіть зайву лохину: швидка головоломка

Лохина – нова улюблена ягода українців і чудовий матеріал для цікавих головоломок. Спробуйте знайти на цій картинці ягідку, не схожу на інші. Дивіться зображення нижче.

Перед вами картинка, на якій розсипані на перший погляд абсолютно однакові пучки лохини з листочками. Ваша задача – за 15 секунд знайти той пучок, який відрізняється від решти.

У вас є 15 секунд, щоб знайт... Джерело: deccoria.pl Розгорнути

Одразу попередимо: головоломка непроста. Щоби помітити певні деталі, доведеться максимально зосередитися і уважно придивитися до зображення. Це вчить пильніше та критичніше сприймати навколишній світ.

На перший погляд завдання здається простим. Але насправді відмінність, яку вам належить знайти, ледь помітна. Тому впоратися за 15 секунд вийде, лише якщо ви повністю напружите зір та увагу.

Якщо час сплив, а ви не знайшли "зайву" лохину, не засмучуйтесь. Спробуйте довести завдання до кінця уже без часу, який тисне на вас. І постарайтесь на зазирати у підказку, поки не знайдете ту саму відмінність.

Нижче показуємо правильну відповідь. На ній лохина із невеличкою відмінністю відмічена кружечком.

Відповідь на головоломку. Джерело: deccoria.pl

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, на якій потрібно було знайти чотири ягоди на дуже деталізованій картинці.