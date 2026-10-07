Зробіть 2 квадрати: хитра головоломка із сірниками

Деякі задачі не вимагають складних обчислень чи багатокрокових логічних роздумів, але при цьому змушують мозок добряче попрацювати. Наприклад, як ця головоломка на трансформацію фігур, викладених сірниками. Дивіться зображення нижче.

В умовах задачі, яку пропонує OBOZ.UА, бачимо решітку, викладену із восьми паличок. Вам належить перемістити дві із них так, щоб утворилось два абсолютно однакових квадрати. Головоломка ця не вважається складною, тому підійде навіть для новачків.

Перекладіть у цій фігурі два... Джерело: mathsweek.ie Розгорнути

Щоб успішно розв’язувати завдання такого типу, необхідно керуватись не тільки логікою, але і просторовим мисленням. Подумки покрутіть фігуру в голові, подумайте, як в ній можуть розташовуватись квадрати. І не поспішайте переходити до пояснення, поки не придумаєте власний варіант розв’язку самостійно.

Отже, щоб розв’язати цю задачу, потрібно закрити одну з відкритих нижніх частин решітки, розібравши протилежну. Нехай у нас другий квадрат розташовується ліворуч, розбирати для цього будемо праву половину. Отже просто зніміть два сірники, які утворюють вільні кінці праворуч унизу, і перенесіть їх так, щоб закрити аналогічну частину решітки з протилежного кінця. Так утвориться другий квадрат – аналогічний за розмірами тому, що ми бачимо вгорі.

Відповідь на головоломку. Джерело: mathsweek.ie

Раніше OBOZ.UA публікував схожу, але складнішу головоломку, в якій потрібно було прибрати три сірники, щоб залишилось три квадрати.