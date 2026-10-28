Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Перевірте кмітливість за допомогою класичної головоломки із сірниками. Перед вами фігура із двох переплетених між собою трикутників. Чи зможете ви пересунути лише 4 сірники, щоб утворилось аж 6 трикутників? Дивіться зображення нижче.

Задача, яку публікує OBOZ.UA, має і додаткові умови. Так жоден сірник не повинен залишитися без опори, тобто стирчати окремо від фігури.

Перетворіть ці два трикутник... Джерело: suresolv.com Розгорнути

Як бачимо, у початковій фігурі 12 сірників, а для побудови шести маленьких трикутників зі стороною в один сірник потрібно 18 сірників. Отже, деякі сторони мають бути спільними для сусідніх трикутників. Щоб утворити шість таких трикутників, щонайменше шість сірників повинні одночасно належати двом трикутникам.

Звідси випливає перший висновок: маленькі трикутники мають бути всередині більшого трикутника. Інакше неможливо забезпечити потрібну кількість спільних сторін. Другий висновок: сторона великого трикутника повинна дорівнювати двом або трьом сірникам. Дайте собі вдосталь часу, щоб скористатись цими підказками і знайти правильну відповідь на цю задачу. Не переходьте до пояснення, поки не придумаєте свій варіант розв’язку.

Відповідь на головоломку. Джерело: suresolv.com

Отже, щоб сформувати фігуру із шести сірників, залиште сірники, позначені на підказці цифрами 5 і 6, на місці. Один із сірників під номерами 1, 2, 3 або 4 (наприклад, сірник 4) перемістіть так, щоб він утворив третю сторону окремого трикутника. Решту сірників розташуйте так, щоб сформувати основну фігуру з п'яти трикутників. У результаті отримаємо шість трикутників, і жоден сірник не залишиться окремо від фігури.

Ось як потрібно пересувати с... Джерело: suresolv.com Розгорнути

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було перетворити складну фігуру на 4 квадрати, пересунувши 5 сірників.