Зробіть рівняння правильним: головоломка із сірниками
Два сірники потрібно переміс...
Джерело: puzzleaday.wordpress.com
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Любите тренувати мозок та перевіряти свою спостережливість? Тоді ця математична головоломка саме для вас! Дивіться зображення нижче.
OBOZ.UA пропонує вам поглянути на рівняння, викладене із сірників. У прикладі 13 + 45 = 35 явно щось не сходиться. Ваше завдання – увімкнути логіку та виправити помилку, пересунувши лише два сірники.
Пересуньте два сірника, щоб...
Джерело: puzzleaday.wordpress.com
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У завдання є також додаткова умова: перетворювати знак "дорівнює" на знак нерівності заборонено. Такий розв’язок був би занадто простим. До речі, можете не поспішати. Ліміту часу ця головоломка не має. Головне – докласти всіх зусиль, щоби впоратися самостійно.
Поки жодних ідей? Тоді ось вам підказка: два сірники, які потрібно переставити, належать цифрі 4. Тепер ще раз покрутіть в голові варіанти відповіді. Не переходьте до пояснення, поки не дійдете висновку самостійно.
Отже, рішення цієї головоломки полягає в тому, щоб узяти два крайні ліворуч сірники, з яких складається цифра 4, і переставити їх так, щоб перша 3 перетворилася на 9, а перша 5 – на 6. У результаті виходить рівняння 19 + 16 = 35, яке є абсолютно правильним.
Відповідь на головоломку
Джерело: puzzleaday.wordpress.com
Раніше OBOZ.UA публікував головоломку з сірниками, в якій один великий трикутник і два малих потрібно було перетворити на два великих і один малий.
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