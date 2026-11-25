Зробіть рівняння правильним: головоломка з сірниками

Головоломки на виправлення рівнянь із сірниками – один з найкращих способів розважитись і при цьому потренувати мозок. Для гри вам знадобиться лише коробка сірників, ваша уява і цікаве завдання. Дивіться зображення нижче.

Отже, перед нами приклад, записаний не звичними арабськими, а римськими цифрами. Він має вигляд III + II = VI. "Перекладаємо" рівняння у більш зрозумілий запис і отримуємо 3 + 2 = 6, що є очевидною помилкою. Вам належить здогадатись, як потрібно перекласти два сірники, щоб обидві частини до та після знаку дорівнює почали сходитись.

Виправте це рівніяння, перес... Джерело: samoosvita.in.ua Розгорнути

Щоб розв’язати таку головоломку, потрібно задіяти не лише математичні знання. Вам доведеться поєднати їх із навичкою просторового мислення. Тільки так ви зможете збагнути, що і куди потрібно перекласти для отримання правильного результату.

Якщо відповідь все ніяк не дається вам, спробуйте скористатись підказкою. У таких завданнях міняти можна не лише самі цифри, але і будь-які знаки, окрім знаку дорівнює. Тепер ще трошки попрацюйте із головоломкою, аж поки не придумаєте, як із нею впоратись. До того у підказку не зазирайте.

Отже, щоб зробити це рівняння правильним, вам не доведеться міняти цифри – трансформувати тут потрібно саме знак. Розверніть плюс так, щоб він став знаком множення. Так приклад набуде вигляду III X II = VI (тобто 3 Х 2 = 6) і почне сходитись.

Відпповідь на головоломку. Джерело: samoosvita.in.ua

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було скласти з 12 сірників шість однакових трикутників.