"Зворотній" чи "оранжевий"? Якого слова немає в українській мові: цю помилку роблять майже всі

Ці два прикметники ви точно чули безліч разів, але навіть не підозрювали, що один із них неправильний. Перевірити знання своїх підписників вирішила репетиторка з української мови та літератури Оксана Миколаївна.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому спитала, якого слова не існує в українській мові: "зворотній" чи "оранжевий". Якщо ви подумали, що "оранжевий" – це росіянізм, то ви помилилися. Неправильним є саме слово "зворотній".

"Це слово відносимо до твердої групи, і, відповідно, у нас буде "зворотний", "зворотного", "зворотним", – пояснила Оксана Миколаївна. І додала, що дуже часто бачить неправильне написання в інтернеті.

Репетиторка також прикріпила табличку прикметників з основою, яка закінчується на -н-. У ній знаходимо ще один складний випадок – слово "природний". Воно теж належить до твердої групи і вимагає закінчень -ий, -а, -е.

Таблиця прикметників з основною на -н-. Джерело: Скриншот

"Що ж тоді з тим "оранжевим"? Ми його можемо спокійно вживати, як і "помаранчевий". Це синоніми, це слова-запозичення. Український відповідник – "жовтогарячий"", – пояснила Оксана Миколаївна. Всі три слова мають повне право на місце у вашому щоденному мовленні.

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