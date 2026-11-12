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Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше

Ольга Випирайленко

Ілюстративне зображення. Діт...

Джерело: Freepik

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В українських школах зимові канікули припадають на кінець грудня 2026 – початок січня 2027 року. В окремих закладах зимовий відпочинок буде довшим через перенесення осінніх канікул. 

Кожна школа самостійно затверджує структуру навчального року й визначає дати проведення канікул. Відтак, у межах одного міста тривалість зимових канікул може відрізнятися. OBOZ.UA зібрав інформацію про тривалість зимових канікул і де вони будуть найдовшими.

Коли у школах України будуть зимові канікули

  • Київ, Житомир, Луцьк: 24 грудня – 10 січня
  • Дніпро: 25 грудня – 6 січня
  • Львів: 24 грудня – 6 січня
  • Одеса, Суми, Кропивницький: 26 грудня – 10 січня
  • Харків: 24 грудня – 10 січня. В окремих школах початок канікул може бути 25, 26 або 28 грудня
  • Миколаїв, Запоріжжя: орієнтовно 28 грудня – 10 січня
  • Хмельницький: 19 грудня – 3 січня. У частині шкіл осінні канікули перенесли на грудень
  • Тернопіль: 14 грудня – 10 січня
  • Івано-Франківськ: з 24 грудня до 11 січня
  • Рівне: 19 грудня – 3 січня
  • Вінниця: до 10 січня. Початок канікул у школах може відрізнятися: 21 або 26 грудня
  • Черкаси, Херсон, Чернігів: 25 грудня – 10 січня
  • Полтава: 24 грудня – 24 січня
  • Чернівці, Ужгород: 22 грудня – 10 січня

Дати канікул можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу освіти. Остаточний графік школи можуть визначати самостійно з урахуванням навчального процесу та безпекової ситуації.

Щоб перевірити дати зимових, батьки можуть переглянути на її офіційному сайті школи, а також уточнити його безпосередньо у класного керівника чи адміністрації закладу. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.

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