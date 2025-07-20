10 фраз, которые поколение Z никогда не будет использовать со своими детьми

Современные молодые или будущие родители – это поколение Z (также известное как зумеры) – люди, рожденные примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. И большинство из них никогда не будут говорить своим детям то, что часто слышали от своих родителей.

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Это совсем другое поколение и они имеют совсем другой взгляд на воспитание детей. Для некоторых эта разница заключается в отказе бить своих детей, для других – отказ кричать. А еще есть несколько фраз, которые, как пишет сайт YourTango, в девяти случаях из десяти они не будут использовать в ближайшее время – даже если старшее поколение с этим не согласно.

"Потому что я так сказала"

Почти каждый ребенок слышал эту фразу от своих родителей. В школе или дома многие родители считают, что употребление этой фразы означает, что они каким-то образом правы. Однако поколение Z смотрит на родительство по-другому и поэтому не считает достаточно эффективным употреблять эту фразу без дальнейших объяснений. По их мнению, дети заслуживают минимального уважения и объяснения вещей, которые ребенок не понял.

"Перестань плакать" или "Я дам тебе повод для поплакать"

Услышав эту фразу, вероятно, 90% населения вздрагивают. Это история, древняя как мир, в которой родители чувствовали потребность угрожать своим детям, чтобы заставить их послушаться. Однако эта форма воспитания не срабатывает так, как бы того хотелось, поскольку она учит детей лишь подавлению собственных эмоций.

"Ты должна быть благодарной"

По мнению поколения Z, эта фраза является установкой, которая предполагает, что ребенок обязан быть благодарным за малейший минимум, который ему дали родители. Однако, нравится нам это или нет, дети не просили, чтобы их рожали, и все же, каким-то образом, от них ожидается, что они будут благодарны и счастливы за то, что их родители делают самый маленький минимум. Эта фраза может вызвать возмущение, поскольку дети чувствуют, что их чувства не важны для родителей.

"Поймешь, когда вырастешь"

Хотя взрослым может нравиться верить, что дети никак не могут понять грусть, стресс или другие сложные эмоции, правда заключается в том, что дети более проницательны и умны, чем они осознают. Конечно, есть определенные трудности, с которыми сталкиваются только взрослые. Однако, большинство детей не любят чувствовать, что их недооценивают, поэтому и ненавидят эту фразу. Хотя они могут не понимать, через что проходят их родители, это не означает, что они не застрахованы от эмоций или подобных переживаний. Итак, в качестве альтернативы, лучшей фразой было бы: "Поговорим об этом, когда ты станешь старше". Таким образом, дело не в том, что они думают, что не могут этого понять, а в том, чтобы тема соответствовала их возрастной группе.

"Ты слишком чувствительна"

К сожалению, многие родители унижают своих детей, обвиняя их в чрезмерной реакции. Закатывая глаза и вздыхая, эти родители клянутся, что младшее поколение стало слишком мягким. Однако эмоциональная уязвимость – это не слабость, на самом деле показать свои эмоции – это признак мужества.

"Перестань капризничать"

Дети порой могут быть неудобными. Когда родители в продуктовом магазине и пытаются сделать покупки, может быть неудобно смотреть, как их ребенок кричит на весь мир. А в мире, который становится менее дружелюбным к детям, большинство людей будут смотреть на родителей с недовольством, вместо того, чтобы понять их трудности. Тем не менее, поколение Z никогда не будут использовать эту фразу со своими детьми. Они гораздо проще относятся к тому, как их воспринимают другие, по сравнению со старшими поколениями.

"Не спорь со мной"

Каждый ребенок переживал этот момент раньше. Возможно, он не соглашался с родителями, или, возможно, у него были вопросы, прежде чем слепо выполнять их просьбы. В глубине души дети не видят ничего плохого в том, чтобы выражать свои беспокойства. Поэтому поколение Z никогда не будет говорить так ребенку, потому что наличие мысли не делает слова детей неуважительными.

"Доешь свою еду"

Иногда дети не такие уж и голодные. Возможно, они плотно пообедали, или, возможно, им просто не хочется есть полную тарелку спагетти для взрослого. В любом случае, для родителей старой школы это не имеет значения. Обидно, но многие родители заставляют своих детей доедать, даже если они уже сыты. Однако давление на детей, чтобы они ели больше, чем могут съесть, может привести к нездоровым отношениям с едой и расстройствам питания.

"Есть люди, которым живется хуже, чем тебе"

Эта фраза используется, чтобы пробудить чувство вины? Или для того, чтобы оправдать свое плохое поведение, как родителей? Но родители поколения Z понимают, что две вещи могут быть правдой одновременно. Хотя другим детям может быть хуже, это не отменит того факта, что их детям трудно. Поэтому вместо того, чтобы подходить к этому с осуждением или резкими словами критики, лучше проявить сочувствие.

"Что бы здесь ни случилось, то и останется здесь"

Наконец, последняя фраза, которую поколение Z никогда не использует со своими детьми. Дело в том, что хоть делиться личной информацией некрасиво, почти всегда может наступить момент, когда открытость будет необходима: от пренебрежения до жестокого обращения. Поэтому детей не следует учить молчать обо всем, что происходит дома.

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