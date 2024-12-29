10 новогодних фильмов, которые следует посмотреть с подростком

Новогодние каникулы – это период, когда можно уделить внимание детям и провести с ними незабываемое время. Сделать это можно по просмотру интересного фильма, ведь это может стать поводом к общению с подростками.

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OBOZ.UA собрал подборку кинолент, которые станут интересны подросткам. Некоторые из них годами остаются популярными и ассоциируются именно с новогодними праздниками.

Один дома

Семейная комедия, рассказывающая о мальчике, которого случайно забыли дома родители, собираясь в рождественское путешествие. Маленький Кевин остается один на один со всеми бытовыми проблемами, тогда как его семья пытается вернуться как можно скорее домой. На улице появляются грабители, в планах которых ограбить все дома. Отважный Кевин защищает свой дом от преступников, устраивая им непростые препятствия. Фильм уже который год не оставляет равнодушными как взрослых, так и детей.

Полярный экспресс

Приключенческий мультфильм, снятый по мотивам детской книги известного американского писателя Криса Ван Оллсбурга. Маленький мальчик, который не верит в чудеса и Санта-Клауса. Однажды, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный Полюс и лично убедиться в существовании волшебного деда в красной шапке. Проснувшись ночью от странных звуков, мальчик выходит на улицу, где прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд следует на Северный полюс, где все пассажиры смогут увидеть Санта Клауса. Главного героя ждет увлекательное путешествие, со множеством невероятных приключений.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Главные герои отправляются из Лондона в деревню к дядюшке – профессору Керку. Сначала им было скучно, однако однажды дети обнаружили странную комнату с огромным шкафом. Между старыми вещами в нем скрывается вход в волшебную страну, которая называется Нарнией. Четверо героев появляются в Нарнии, пытающихся победить Белую Ведьму и разрушить ее волшебство. Зрителей ждет невероятная и увлекательная история.

Рождественские хроники

Семейная комедия, рассказывающая о приключениях брата и сестры, попадающих в мир волшебства Санта Клауса. Дети переживают потерю отца, в то время как их мама много работает, чтобы обеспечить их жизнь. Благодаря встрече с волшебным героем им удается совершить свои желания и поверить в чудо Рождества. Главных героев ждут невероятные приключения, о которых они даже не могли и мечтать.

Приключения Паддингтона

Семейный фильм о добром мишке, который стремится найти новый дом. Паддингтон не так давно был обычным обитателем леса. Но внезапно его жизнь изменилась и теперь ему нужно отправиться далеко от своего дома. Его ждет отличный Лондон, где якобы не водятся медведи. Главный герой хочет воочию увидеть страну, о которой так много говорят у него дома. Паддингтону предстоит очень долгий и трудный путь. У медведя есть мечта – он хочет посетить Лондон и обрести настоящую семью. Однако на его пути встречается немало препятствий.

Фред Клаус: Брат Санты

История о брате Санта Клаусе – Фреде, полной противоположности сказочного героя. Более того, он вообще не верит в чудо. Однако из-за определенных жизненных обстоятельств ему приходится столкнуться с обязанностями своего брата – Санта Клауса и спасти праздник, которого так ждут все дети.

Гарри Поттер и философский камень

Главный герой фильма – Гарри Поттер – живет со сводным братом и приемными родителями, которые относятся к нему с презрением. В один момент он понимает, что обладает магической силой и попадает в волшебную реальность. Благодаря своим способностям он получает приглашение в школу магии – Хогвартс, где Поттер находит друзей. Подростка ждет множество приключений и тайн, которые он начинает раскрывать.

Крампус: похититель Рождества

Маленький мальчик по имени Макс теряет рождественский дух после семейной ссоры, чем накликает на себя гнев Крампуса – злонамеренного создания, которое наказывает тех, кто теряет веру в чудо. Из-за этого город накрывает метель и семья Макса оказывается в ловушке, где их начинают мучить демонические помощники Крампуса. Семья должна собраться вместе и бороться за свою жизнь, ведь Крампус хочет затащить их в глубины подземного мира. В этом противостоянии мальчик и его семья должны вновь открыть для себя подлинный дух Рождества, чтобы пережить ночь и спасти свои души от Крампуса и его демонов.

Дух Рождества

Главному герою – пиарщику Клинту Бриггсу уже давно неизвестны сочувствие, доброта, отзывчивость и внутренняя теплота, ведь он ценит только деньги, дивиденды и бизнес. Его подопечные забыли, что такое выходные, праздники и подарки. В ночь накануне Рождества мужчина переживает волнующие эмоции: потусторонние силы предупреждают Бриггса о страшных последствиях такой жизни. Так, в его квартире появляются три Духа Рождества и отправляются с ним в путешествие. Главный герой испытывает ужасающий страх. Зрители узнают, сможет ли Бриггс изменить свою жизнь после увиденного.

Кто в доме папа 2

Фильм рассказывает о бывших мужчине и женщине, которые уже имеют новые отношения и смогли стать друзьями с новыми семьями. Однако на Рождество к мужчинам, которые только наладили отношения, решили приехать отцы. Один из них – заботливый дедушка, а второй любит приключения и живет по полной. Семьи решают отпраздновать Рождество вместе, чтобы не разделять детей на два разных праздника. Однако главных героев ждут приключения, которые покажут настоящие отношения в семье.

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