10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам 'спасибо'

Игра с детьми – это не просто развлечение. Это время, проведенное с детьми, за которое они взрослые скажут вам "спасибо".

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Это мнение на своей странице в Instagram высказал Виталий Голоунин – папа, ведущий блог об отцовстве. Он назвал 10 причин, почему стоит всегда играть со своими детьми.

Общие игры – это язык любви, на котором говорят дети

По мнению Голоунина, ребенок может не помнить все, что ему дарили, но он точно будет помнить, как вы играли вместе.

Игра – это развитие, а не потеря времени

Блогер объясняет, что игра – формирует физическую и эмоциональную стойкость: дети учатся общаться, договариваться, разрешать конфликтные ситуации. А также в игре развивается сила, координация и выносливость.

Дети учатся из-за игры

Они могут играть в одну и ту же игру десятки раз – и это здорово! "Повторение помогает лучше усвоить полученные навыки", – уверен он.

Игра – это дверь во внутренний мир ребенка

Голоунин объясняет, что именно в общей игре ребенок может открыться, поделиться своими мыслями и мечтами, рассказать о переживаниях. Время игры – это отличная возможность лучше понять, чем живет ваш ребенок.

Игра снижает уровень стресса

По словам блоггера, общие игры помогают детям чувствовать себя в безопасности и уменьшают их тревожность.

Вы не обязаны быть веселым аниматором

Он уверен, что для качественного времени с ребенком не обязательно выполнять роль аниматора и постоянно веселить ребенка. Иногда достаточно просто побыть рядом, поинтересоваться, что делает ребенок, ведь ему важно ваше присутствие и заинтересованность.

Ваше участие – детская уверенность

"Когда вы вместе в игре – ребенок чувствует себя ценным и важным", – говорит блоггер и добавляет, что это помогает развить чувство уверенности.

10 минут игры с вами – это лучше, чем час в планшете

По мнению Голоунина, даже 10 минут качественно проведенного времени с ребенком способны закрыть его потребность в эмоциональной близости с родителями.

Работа ребенка – играть

Блогер уверяет, что общее время помогает вдохновить ребенка и на самостоятельную игру.

Не откладывайте игру на потом

"Для взрослого – каждый его день это ряд задач и трудностей, а для ребенка – все его детство", – говорит он, поэтому находите немного времени на общую игру, потому что это действительно важно для детей и ваших отношений в будущем.

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