10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам "спасибо"

Анна Боклажук
Моя Школа
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10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам 'спасибо'

Игра с детьми – это не просто развлечение. Это время, проведенное с детьми, за которое они взрослые скажут вам "спасибо".

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Это мнение на своей странице в Instagram высказал Виталий Голоунин – папа, ведущий блог об отцовстве. Он назвал 10 причин, почему стоит всегда играть со своими детьми.

Общие игры – это язык любви, на котором говорят дети

По мнению Голоунина, ребенок может не помнить все, что ему дарили, но он точно будет помнить, как вы играли вместе.

10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам "спасибо"

Игра – это развитие, а не потеря времени

Блогер объясняет, что игра – формирует физическую и эмоциональную стойкость: дети учатся общаться, договариваться, разрешать конфликтные ситуации. А также в игре развивается сила, координация и выносливость.

Дети учатся из-за игры

Они могут играть в одну и ту же игру десятки раз – и это здорово! "Повторение помогает лучше усвоить полученные навыки", – уверен он.

Игра – это дверь во внутренний мир ребенка

Голоунин объясняет, что именно в общей игре ребенок может открыться, поделиться своими мыслями и мечтами, рассказать о переживаниях. Время игры – это отличная возможность лучше понять, чем живет ваш ребенок.

10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам "спасибо"

Игра снижает уровень стресса

По словам блоггера, общие игры помогают детям чувствовать себя в безопасности и уменьшают их тревожность.

Вы не обязаны быть веселым аниматором

Он уверен, что для качественного времени с ребенком не обязательно выполнять роль аниматора и постоянно веселить ребенка. Иногда достаточно просто побыть рядом, поинтересоваться, что делает ребенок, ведь ему важно ваше присутствие и заинтересованность.

Ваше участие – детская уверенность

"Когда вы вместе в игре – ребенок чувствует себя ценным и важным", – говорит блоггер и добавляет, что это помогает развить чувство уверенности.

10 минут игры с вами – это лучше, чем час в планшете

По мнению Голоунина, даже 10 минут качественно проведенного времени с ребенком способны закрыть его потребность в эмоциональной близости с родителями.

10 причин всегда играть со своими детьми: взрослыми они скажут вам "спасибо"

Работа ребенка – играть

Блогер уверяет, что общее время помогает вдохновить ребенка и на самостоятельную игру.

Не откладывайте игру на потом

"Для взрослого – каждый его день это ряд задач и трудностей, а для ребенка – все его детство", – говорит он, поэтому находите немного времени на общую игру, потому что это действительно важно для детей и ваших отношений в будущем.

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