11 признаков одаренного ребенка, которые заметны уже в раннем возрасте

Каждый родитель мечтает об успешности своего ребенка и надеется на его одаренность тем или иным талантом. Психологи советуют обращать внимание на признаки, которые можно заметить уже в раннем возрасте и развивать их.

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Ключевыми эксперты называют развитое мышление, креативность, любознательность и эмоциональную глубину. Сайт The Times of India предлагает список из 11 признаков, которые необходимо поддерживать и развивать.

Сильные лидерские качества

Лидеры автоматически ведут за собой других, оказывают влияние на сверстников, умеют самостоятельно принимать решения и демонстрируют способность вдохновлять и влиять на других уже с раннего возраста.

Склонность к перфекционизму

Дети склонны к перфекционизму имеют высокие планки для себя и стремятся к совершенству. Они сокрушаются, когда у них что-то не получается, когда не оправдывают свои собственные ожидания и часто могут критиковать себя. Здесь важно уметь объяснить, что высокие цели – это хорошо, но проигрыш – это тоже путь к развитию.

Интенсивное увлечение интересами

Когда их заинтересовала какая тема, они погружаются в нее сломя голову, впитывая факты и навыки с невероятной скоростью.

Нестандартное чувство юмора

Такие дети любят изысканные шутки, каламбуры и игру слов, иногда может даже не соответствовать их возрастной категории. Обращают внимание на тонкий юмор при разговоре, который другие могут не заметить.

Склонность к абстрактному мышлению

Талантливые дети мыслят вне пределов очевидного, обдумывая философские дискуссии, бросая вызов общепринятым нормам, и соображая в абстрактных идеях на высоком уровне.

Повышенная чувствительность

Большинство одаренных детей имеют повышенный эмоциональный интеллект, сопереживают эмоциям других, участливы и активно реагируют как на счастье, так и на проблемы окружающих их людей.

Сильное воображение

Такие дети обычно имеют очень богатое воображение, которое раскрывается их вымышленными историями, рисунками, ролевыми играми и большим количеством идей, часто не по своему возрасту.

Умение решать проблемы

Талантливые дети любят вызовы и сложные задачи. Им интересно находить решение, которое не приходит на ум сразу, а нужно его поискать. Таким образом, они развивают логическое мышление и аналитические навыки.

Большой словарный запас

Их языковые способности растут очень быстро – они запоминают сложные слова, иностранные языки быстрее своих сверстников и могут легко поддержать разговор со взрослыми людьми.

Ранние навыки чтения

Большинство одаренных детей начинают читать раньше других, проявляя естественный интерес к чтению и книгам и легко воспринимают сложные предложения.

Исключительная память

Они легко запоминают разную информацию: детали разговора, текст на странице, подробности какого-либо события, чем часто поражают взрослых.

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