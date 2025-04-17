11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

То, что чтение – это полезный навык, говорят отовсюду. Но важно понимать, как влияет любовь к книгам в детстве на взрослую жизнь.

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Посредством чтения мозг активнее развивается, а в старшем возрасте человек имеет ряд уникальных преимуществ перед другими. Среди них умение сомневаться в собственных предположениях, видеть разные возможности, иметь лучшие навыки решения проблем и всегда знать здоровый способ "убежать от реальности", пишет Your Tango.

Умение сомневаться в своих предположениях

Читающие люди склонны сомневаться в собственных предположениях, и это не удивительно, ведь они каждый день читают о взглядах других людей, исследуя "почему" и "как" разных персонажей.

Видеть разные возможности

Любовь к чтению открывает способность видеть не только одну возможность. Книголюбы умеют мыслить нестандартно, потому что чтение разжигает в них творчество, позволяя им бессознательно смотреть на ситуации с разных взглядов.

У них есть здоровый способ уйти от реальности

Каждый человек, время от времени, хочет убежать от реальности, но способы для этого у всех разные. Как показало исследование Mindlab International в Университете Сассекса, один из действенных способов снизить стресс – читать не менее пяти минут. Это означает, что здоровый побег от ежедневных стрессов полезен для нашего психического здоровья. Уделите всего несколько минут книге, и вы сможете отвлечься.

Быть чрезвычайно самосознательными

Никто не более самосознательный, чем активный читатель. Ведь большую часть времени они проводят в глубоких раздумьях. Читающие люди используют то, что они знают, чтобы улучшить себя, благодаря чему они невероятно осознают себя. Чтобы двигаться вперед, вы должны понимать, чего вам не хватает. У читателей эта способность укоренена больше, чем у большинства.

Умение быть более отзывчивыми

Согласно исследованию Университета Торонто, книголюбы имеют лучшие социальные навыки и более эмпатичны. Чтение разных историй учит их видеть мир не только воочию, а это учит сопереживать чужой судьбе и быть более чуткими, чем большинство.

Иметь хорошо развитую память

Лучшее преимущество человека, который любит читать – хорошая память. Ведь чтение помогает укрепить связи в мозге, стимулируя и тренируя его в процессе.

Обладают высоким эмоциональным интеллектом

Исследование в Scientific American говорит, что чтение помогает человеку лучше понять, что думают и ощущают другие люди.

Имеют лучшие навыки решения проблем

Люди, выросшие на чтении и перенявшие это хобби во взрослую жизнь, умеют лучше и результативнее решать разные проблемы. Благодаря разному способу мышления они видят больше возможностей.

Они всегда готовы учиться

Большинство активных читателей имеют жажду знаний и, по-видимому, нуждаются в них, чтобы держать свой разум стимулированным и под контролем. Когда они читают, они остаются открытыми, позволяя всяческой информации заполнять их мозг.

Они невероятно терпеливы

Подумайте, сколько времени нужно, чтобы прочесть книгу. Вероятно, вам приходилось откладывать книгу, чтобы заняться более важными делами, но так хочется снова вернуться поскорее к начатой истории. Поэтому не стоит удивляться, что у активных читателей есть невероятное терпение. В конце концов, они практикуют это каждый день.

Имеют большой словарный запас

Люди, много читавшие в детстве, имеют большой словарный запас. Как показывает исследование, любители книг имеют значительно более высокие темпы роста словарного запаса по сравнению с теми, кто читает меньше, или не любит книги вообще.

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