11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

Анна Боклажук
Моя Школа
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11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

То, что чтение – это полезный навык, говорят отовсюду. Но важно понимать, как влияет любовь к книгам в детстве на взрослую жизнь.

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Посредством чтения мозг активнее развивается, а в старшем возрасте человек имеет ряд уникальных преимуществ перед другими. Среди них умение сомневаться в собственных предположениях, видеть разные возможности, иметь лучшие навыки решения проблем и всегда знать здоровый способ "убежать от реальности", пишет Your Tango.

Умение сомневаться в своих предположениях

Читающие люди склонны сомневаться в собственных предположениях, и это не удивительно, ведь они каждый день читают о взглядах других людей, исследуя "почему" и "как" разных персонажей.

11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

Видеть разные возможности

Любовь к чтению открывает способность видеть не только одну возможность. Книголюбы умеют мыслить нестандартно, потому что чтение разжигает в них творчество, позволяя им бессознательно смотреть на ситуации с разных взглядов.

У них есть здоровый способ уйти от реальности

Каждый человек, время от времени, хочет убежать от реальности, но способы для этого у всех разные. Как показало исследование Mindlab International в Университете Сассекса, один из действенных способов снизить стресс – читать не менее пяти минут. Это означает, что здоровый побег от ежедневных стрессов полезен для нашего психического здоровья. Уделите всего несколько минут книге, и вы сможете отвлечься.

Быть чрезвычайно самосознательными

Никто не более самосознательный, чем активный читатель. Ведь большую часть времени они проводят в глубоких раздумьях. Читающие люди используют то, что они знают, чтобы улучшить себя, благодаря чему они невероятно осознают себя. Чтобы двигаться вперед, вы должны понимать, чего вам не хватает. У читателей эта способность укоренена больше, чем у большинства.

11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

Умение быть более отзывчивыми

Согласно исследованию Университета Торонто, книголюбы имеют лучшие социальные навыки и более эмпатичны. Чтение разных историй учит их видеть мир не только воочию, а это учит сопереживать чужой судьбе и быть более чуткими, чем большинство.

Иметь хорошо развитую память

Лучшее преимущество человека, который любит читать – хорошая память. Ведь чтение помогает укрепить связи в мозге, стимулируя и тренируя его в процессе.

Обладают высоким эмоциональным интеллектом

Исследование в Scientific American говорит, что чтение помогает человеку лучше понять, что думают и ощущают другие люди.

Имеют лучшие навыки решения проблем

11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

Люди, выросшие на чтении и перенявшие это хобби во взрослую жизнь, умеют лучше и результативнее решать разные проблемы. Благодаря разному способу мышления они видят больше возможностей.

Они всегда готовы учиться

Большинство активных читателей имеют жажду знаний и, по-видимому, нуждаются в них, чтобы держать свой разум стимулированным и под контролем. Когда они читают, они остаются открытыми, позволяя всяческой информации заполнять их мозг.

11 уникальных преимуществ людей, которые в детстве много читали

Они невероятно терпеливы

Подумайте, сколько времени нужно, чтобы прочесть книгу. Вероятно, вам приходилось откладывать книгу, чтобы заняться более важными делами, но так хочется снова вернуться поскорее к начатой истории. Поэтому не стоит удивляться, что у активных читателей есть невероятное терпение. В конце концов, они практикуют это каждый день.

Имеют большой словарный запас

Люди, много читавшие в детстве, имеют большой словарный запас. Как показывает исследование, любители книг имеют значительно более высокие темпы роста словарного запаса по сравнению с теми, кто читает меньше, или не любит книги вообще.

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