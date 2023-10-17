12-летний школьник – сын бывшего главы Укроборонпрома стал рекордсменом Украины

Михаил Гусев, сын бывшего главы Укроборонпрома Юрия Гусева, установил рекорд и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези. Парень написал повесть-антиутопию "Деравия: квантовый скачок".

Рекорд был зафиксирован руководителем Национального реестра рекордов Украины Ланой Ветровой. Она отметила, что Гусев-младший сумел сформулировать свои фантазии в литературное произведение по всем правилам жанра.

В книге молодой автор рассказывает о пути и поиске себя, как об отдельном измерении и древнем поселке. По взглядам Михаила Гусева, у каждого своя "Деравия", и именно поэтому данная повесть будет побуждать молодежь к размышлению и самоанализу.

Видео дня

Лана Ветрова отметила, что по правилам регистрации рекорда такого вида, литературную ценность подтвердили профессиональные литераторы, журналисты, писатели и филологи. В частности, рецензии к "Деравию: квантовый скачок" написали член правления Союза писателей Украины Дмитрий Дроздовский, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, журналист Дмитрий Комаров, политолог Николай Давидюк, военный писатель Мартин Брест, меценат и философ Игорь Дидковский.

Напомним, предыдущий рекорд в номинации "Самый младший автор изданной книги в жанре фэнтези" был поставлен в 2019 году 16-летним киевлянином Святославом Емцем, написавшим повесть-фэнтези "Египетская легенда Коровхатеп".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 9 книгах, которые могут помочь школьникам-подросткам лучше понять себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!