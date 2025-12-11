20-летняя девушка, которая полгода пробыла под оккупацией России, стала победительницей Радиодиктанта 2025

Одной из 17-ти победительниц Радиодиктанта национального единства-2025 стала 20-летняя Диана Гончарова из города Балаклеи Харьковской области. В 2022 году она полгода прожила в российской оккупации, однако не изменила своим традициям: девушка пишет диктанты уже более 10 лет.

О своей победе Диана узнала из телефонного звонка от журналиста из Суспільне Харків. Она нашла у себя ошибку, поэтому не следила за победителями, рассказала девушка в интервью.

"Это было максимально неожиданно для меня, поскольку я даже не просматривала, не слушала представление победителей. Я уже не первый раз участвую в написании диктанта и всегда там были какие-то ошибки. Для меня это была уже просто как традиция, то есть не ради победы, а просто, чтобы поддержать такой процесс национального единства", – рассказала Диана.

Также девушка рассказала, что даже во время оккупации, она продолжала учиться – на тот момент это был педагогический колледж. Связи практически не было, "поймать" интернет можно было только на центральной площади. Туда девушка и ходила каждый день, чтобы скачать задачи и лекции, которые потом учила дома.

В сентябре Балаклею 2022 года деоккупировали, поэтому она смогла не прерывать ежегодной традиции написания Радиодиктанта национального единства.

