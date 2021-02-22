В Сумах учитель на уроке призывал детей праздновать 23 февраля: детали скандала
В Сумской школе №18 учитель предмета Защита Отечества якобы призывал детей поздравить всех родных с праздником армии оккупантов, который отмечается 23 февраля.
Об этом заявила младший сержант Вооруженных сил Украины Ольга Герасименко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что инцидент произошел в понедельник, 22 февраля, во время урока.
По словам женщины, в скандал попал учитель высшей категории полковник Борис Соломонов.
Украинку возмутило, что мужчина выступал за празднование дня "враждебной нам армии, которая ежедневно убивает наших граждан".
Герасименко обратилась к представителям власти, чтобы с инцидентом разобрались.
"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования, Министерство образования и науки, Управление образования и науки и Сумской городской совет напомнить этому полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", – написала женщина.
Напомним, 23 февраля в Украине долгое время праздновался День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого. У украинской армии появился свой праздник – День защитника Украины, который отмечают 14 октября.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советское "23 февраля". Регулятор будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет нарушений.
О праздниках 23 февраля читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Укрпочта" 23 февраля запланировала выпуск 20 листов коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
В компании заявили, что тираж "осуществлен при поддержке" Министерства обороны, но там от этого открестились. Выпуск марок от "Укрпочты" ко дню оккупационной армии вызвал возмущение у Генштаба ВСУ и общественности.
Руководитель компании Игорь Смелянский назвал такой ход специальным "тонким троллингом соседей".