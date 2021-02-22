В Сумах учитель на уроке призывал детей праздновать 23 февраля: детали скандала

В Сумской школе №18 учитель предмета Защита Отечества якобы призывал детей поздравить всех родных с праздником армии оккупантов, который отмечается 23 февраля.

Об этом заявила младший сержант Вооруженных сил Украины Ольга Герасименко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что инцидент произошел в понедельник, 22 февраля, во время урока.

По словам женщины, в скандал попал учитель высшей категории полковник Борис Соломонов.

Учитель попал в скандал из-за 23 февраля

Украинку возмутило, что мужчина выступал за празднование дня "враждебной нам армии, которая ежедневно убивает наших граждан".

Герасименко обратилась к представителям власти, чтобы с инцидентом разобрались.

"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования, Министерство образования и науки, Управление образования и науки и Сумской городской совет напомнить этому полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", – написала женщина.

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Полковник Соломонов Facebook / Ольга Герасименко

Напомним, 23 февраля в Украине долгое время праздновался День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого. У украинской армии появился свой праздник – День защитника Украины, который отмечают 14 октября.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советское "23 февраля". Регулятор будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет нарушений.

О праздниках 23 февраля читайте в нашем материале по ссылке.

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