29 сентября во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

29 сентября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. Его проведёт Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки Украины. Урок будет призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения человеческим достоинством, посягательства на право на жизнь.

Урок для учащихся 5–11 классов пройдет на базе онлайн-платформы "Красная точка памяти", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также будет проводиться на сайте Министерства образования и науки и в социальных сетях Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

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"По результатам исследований, почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр. Именно поэтому ключевой задачей образовательного направления Мемориального центра является просветительство и создание новых моделей преподавания истории Холокоста, – отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук. – Мы благодарны Министерству образования за поддержку наших проектов и совместную работу над Национальным уроком памяти. Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики ученики смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды".

Онлайн-платформа "Красная точка памяти", на базе которой будет проводиться урок, посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста и создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые составляют общую единую историю. Главной целью проекта является формирование такого общества, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Ранее Министерство образования и науки Украины одобрило платформу "Красная точка памяти" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

Напомним: в августе Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Одним из первых совместных шагов был запланирован Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.