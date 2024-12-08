30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз

Ольга Липич
Моя Школа
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30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз

Зима – это время домашнего уюта, рождественских праздников и семейного круга. Этот период можно приятно и полезно провести с детьми, играя в снежки, украшая дом к праздникам или просто пересматривая любимый рождественский фильм.

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Психолог Светлана Ройз поделилась с родителями небанальными идеями, как можно провести время с детьми зимой на улице и дома. Советы эксперта опубликовали на Facebook-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

  • Сделайте в снегу "домик" и поставьте внутрь LED-свечу
  • Поиграйте в следопытов и попробуйте распознать следы животных
  • Идите друг за другом, наступая в следы
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Прислушайтесь к звуку падающего снега
  • Разукрасьте сугробы красками
  • Выложите на снегу узоры из камней или сушеных ягод.
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Сделайте иглу из снега
  • Напишите друг другу письма на снегу
  • Рисуйте шагами: протаптывайте буквы или сердца
  • Устройте зимний пикник с термосом чая
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Делайте снеговиков, снежки, снежных ангелов
  • Слепите свои страхи и развейте их снежинками
  • Заморозьте цветную воду в воздушных шарах, затем снимите оболочку
  • Сделайте снежки в виде сердечек
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Заморозьте цветную воду и сделайте радужный замок
  • Слепите маленького снеговика и спрячь его в морозилку до следующего года
  • Сделайте кормушку для птиц
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Посмотрите любимый рождественский мультик или фильм
  • Сделайте "шубку" для чашки из старого свитера
  • Заварите зимний чай из мандаринов и корицы
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Сделайте светоотражатели на одежду для себя и ребенка
  • Сделайте новогоднюю игрушку из соленого теста с помощью формы для печенья
  • Сделайте гирлянду из мандариновых полосок
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Приготовьте печенье в виде снежинок или елок.
  • Приготовьте какао из маршмеллоу
  • Устройте ужин при свечах
  • Поиграйте в настольную игру
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
  • Украсьте бумажными снежинками окна, подъезд или дерево
  • Разрисуйте подарочные пакеты
  • Нарисуйте праздничные открытки для близких
30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз

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