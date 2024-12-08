30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз

Зима – это время домашнего уюта, рождественских праздников и семейного круга. Этот период можно приятно и полезно провести с детьми, играя в снежки, украшая дом к праздникам или просто пересматривая любимый рождественский фильм.

Видео дня

Психолог Светлана Ройз поделилась с родителями небанальными идеями, как можно провести время с детьми зимой на улице и дома. Советы эксперта опубликовали на Facebook-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Сделайте в снегу "домик" и поставьте внутрь LED-свечу

Поиграйте в следопытов и попробуйте распознать следы животных

Идите друг за другом, наступая в следы

Прислушайтесь к звуку падающего снега

Разукрасьте сугробы красками

Выложите на снегу узоры из камней или сушеных ягод.

Сделайте иглу из снега

Напишите друг другу письма на снегу

Рисуйте шагами: протаптывайте буквы или сердца

Устройте зимний пикник с термосом чая

Делайте снеговиков, снежки, снежных ангелов

Слепите свои страхи и развейте их снежинками

Заморозьте цветную воду в воздушных шарах, затем снимите оболочку

Сделайте снежки в виде сердечек

Заморозьте цветную воду и сделайте радужный замок

Слепите маленького снеговика и спрячь его в морозилку до следующего года

Сделайте кормушку для птиц

Посмотрите любимый рождественский мультик или фильм

Сделайте "шубку" для чашки из старого свитера

Заварите зимний чай из мандаринов и корицы

Сделайте светоотражатели на одежду для себя и ребенка

Сделайте новогоднюю игрушку из соленого теста с помощью формы для печенья

Сделайте гирлянду из мандариновых полосок

Приготовьте печенье в виде снежинок или елок.

Приготовьте какао из маршмеллоу

Устройте ужин при свечах

Поиграйте в настольную игру

Украсьте бумажными снежинками окна, подъезд или дерево

Разрисуйте подарочные пакеты

Нарисуйте праздничные открытки для близких

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как путешествия влияют на умственное развитие детей и почему важно на отдыхе снимать видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!