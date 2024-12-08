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30 идей, как провести время с ребенком зимой: советы Светланы Ройз
Зима – это время домашнего уюта, рождественских праздников и семейного круга. Этот период можно приятно и полезно провести с детьми, играя в снежки, украшая дом к праздникам или просто пересматривая любимый рождественский фильм.
Психолог Светлана Ройз поделилась с родителями небанальными идеями, как можно провести время с детьми зимой на улице и дома. Советы эксперта опубликовали на Facebook-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
- Сделайте в снегу "домик" и поставьте внутрь LED-свечу
- Поиграйте в следопытов и попробуйте распознать следы животных
- Идите друг за другом, наступая в следы
- Прислушайтесь к звуку падающего снега
- Разукрасьте сугробы красками
- Выложите на снегу узоры из камней или сушеных ягод.
- Сделайте иглу из снега
- Напишите друг другу письма на снегу
- Рисуйте шагами: протаптывайте буквы или сердца
- Устройте зимний пикник с термосом чая
- Делайте снеговиков, снежки, снежных ангелов
- Слепите свои страхи и развейте их снежинками
- Заморозьте цветную воду в воздушных шарах, затем снимите оболочку
- Сделайте снежки в виде сердечек
- Заморозьте цветную воду и сделайте радужный замок
- Слепите маленького снеговика и спрячь его в морозилку до следующего года
- Сделайте кормушку для птиц
- Посмотрите любимый рождественский мультик или фильм
- Сделайте "шубку" для чашки из старого свитера
- Заварите зимний чай из мандаринов и корицы
- Сделайте светоотражатели на одежду для себя и ребенка
- Сделайте новогоднюю игрушку из соленого теста с помощью формы для печенья
- Сделайте гирлянду из мандариновых полосок
- Приготовьте печенье в виде снежинок или елок.
- Приготовьте какао из маршмеллоу
- Устройте ужин при свечах
- Поиграйте в настольную игру
- Украсьте бумажными снежинками окна, подъезд или дерево
- Разрисуйте подарочные пакеты
- Нарисуйте праздничные открытки для близких
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