5 гениальных детей, имеющих IQ выше, чем Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн – один из самых выдающихся и влиятельных физиков всех времен, известный благодаря разработке теории относительности. Ученый – один из гениев мира. Хотя он никогда не проходил тест на IQ, однако, исходя из его исторических записей, ученые оценили его балл примерно в 160.

Timesofindia поделились историями 5 вундеркиндов, имеющих такой же или более высокий уровень IQ, как Альберт Эйнштейн. Предлагаем узнать больше, хотя эти маленькие гении.

5 гениев по версии Timesofindia

Риши Шив Прасанна

Риши Шив Прасанна – восьмилетний гений из Бенгалура, его IQ составляет 180. Прасанна уже справился с кодировкой и даже стал одним из самых молодых сертифицированных Google разработчиков Android. Недавно президент Друпади Мурму отметил парня на Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 (инициатива правительства Индии, направленная на признание и вознаграждение исключительных достижений детей в различных отраслях) за разработку трех приложений для магазина приложений Android.

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Для маленького гения важно читать.

"Знания можно получить, только прочитав много книг. Когда вы учитесь, вы получаете ответы на все вопросы, поэтому не будете страха перед ними. Если вы не будете читать книгу каждые два часа, то следующие четыре часа вы будете неграмотными. Я хочу быть ученым в будущем и вносить вклад в общество и страну", — сказал Прасанна.

Юсуф Шах

Юсуф Шах в ноябре 2022 года набрал 162 балла в тесте Mensa IQ (тест интеллекта, который проводит одно из самых элитных учреждений в мире), что на два балла больше, чем Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг. Житель Муртауна, Лидс в Западном Йоркшире в Англии, Шах имел успехи в математике с раннего детства. В будущем он стремится обучаться в Кембриджском или Оксфордском университетах.

Барнаби Суинберн

Барнаби Суинберн — мальчик из Бристоля, Англия, сдавший тест на IQ в 12 лет и в то время признанный одним из самых умных детей в мире. Он получил 162 балла. Известно, что он увлекается математикой, химией и биржей, а в будущем планирует стать программистом. В свободное время занимается спортом.

Адхара Перес

Адхара Перес, уроженка Мехико, в 8 лет попала в заголовки газет из-за того, что она получила 162 балла IQ. В возрасте 3 лет у Переса диагностировали синдром Аспергера, который является частью спектра аутизма. Поскольку из-за разлада ей трудно общаться с другими, ученики в школе издевались над ней. Затем Перес впала в "очень глубокую" депрессию, по словам ее матери, не желая больше ходить в школу.

Ее мама знала о необычной сообразительности дочери, поэтому она изменила учебный план дочери и отдала ее на терапию. Вскоре у девочки был обнаружен очень высокий уровень IQ.

Аннала Биверс

Анала Биверс, в возрасте 4 лет стала одним из самых молодых членов общества Mensa. Девочка из Нового Орлеана, штат Луизиана, набрала более 145 баллов в стандартизированном тесте IQ. Известно, что маленький гений могла идентифицировать и указывать буквы алфавита в возрасте до 10 месяцев, читать цифры на английском и испанском до 18 месяцев, а также повторять каждый штат США и его столицу до 5 лет.

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