5 игр для детей в помещении, которые помогут улучшить память и работу мозга

Детские игры – это не только о развлечениях и смехе. Каждая игра – это развитие, ведь мозг и мышцы памяти работают, а продолжительность концентрации внимания увеличивается.

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Хотя игры на свежем воздухе часто хвалят за физическое развитие, игры в помещении могут незаметно стать мощными инструментами для улучшения памяти и улучшения работы мозга. Сайт The Time of India предлагает несколько интересных игр, в которые можно играть в квартире, но они точно пойдут на пользу ребенку.

Приключения с кубиками для рассказа

Рассказ историй развивает воображение. Создание историй с помощью кубиков улучшает запоминание и последовательность движений. Случайный выбор иллюстрированных кубиков и создание истории с помощью изображений может улучшить память и навыки последовательности движений. Дети запоминают изображения, устанавливают связи и структурируют свои мысли, будто составляют части пазла в своей голове.

Зеркальное имитирование

Копирование помогает развивать координацию. Имитация сложных движений обостряет фокус и укрепляет зеркальные нейроны. В этой игре один игрок выполняет медленные, сложные движения, а другой копирует их как зеркало. Это весело, полно смеха и тренирует наблюдение, концентрацию и мелкую моторику, что связано с развитием мозга.

Чего не хватает?

Игры для запоминания улучшают внимание. Быстрое удаление и добавление предметов стимулируют визуальное запоминание, как ничто другое. Положите случайные предметы на 30 секунд, затем ребенок должен отвернуться, а вы – убрать один или два предмета. Задача состоит в том, чтобы определить, чего не хватает. Это просто, но скорость и случайность активируют кратковременную память, распознавание образов и внимание к деталям.

Поиск сокровищ с загадками

Охота за сокровищами в помещении – это весело. Разгадывание загадок для поиска подсказок развивает логическое мышление и картографирование памяти. Во время такой игры дети учатся удерживать в голове несколько фрагментов информации и применяют логику.

Рисовать по памяти

Рисование – это для творчества. Рисование чего-то, что видно в течение 10 секунд, проверяет силу зрительной памяти. Суть игры – показать изображение в течение нескольких секунд, а затем попросить ребенка нарисовать его по памяти. Это может показаться сложной задачей, но это эффективный способ тренировать зрительную память и внимание к деталям.

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