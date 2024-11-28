5 книг, которые можно подарить детям в день Святого Николая

Все дети ждут Святого Николая и подарки от него под подушкой. Несмотря на воздушные тревоги, мальчики и девочки надеются, что праздник непременно придет.

Видео дня

OBOZ.UA собрал подборку книг, которые подойдут для прочтения всей семьей и приблизят праздник теплом и магией. На какие издания следует обратить внимание взрослым, выбирая подарок для детей, читайте дальше.

Малыш встречает Святого Николая

Рассказы о том, как Святой Николай собирает подарки для детей, успевая обойти всю страну и положить желаемый подарок под подушку каждому. В нелегком деле ему помогают лесные звери. Книга рассказывает о том, успеет ли Николай посетить всех малышей до рассвета и с какими приключениями он сталкивается на своем пути. Издание помогает почувствовать атмосферу праздника, заглянуть в тайные окошки на каждой странице и вместе с героями радостно встречать волшебника.

Каникулы Святого Николая. Очаровательные истории

В книге рассказывается о каникулах Святого Николая, который устал, работая без выходных и перерывов. Однако во время отдыха он узнал, что многие дети не верят в него. Рассказ рассказывает о приключениях Николая и удастся ли ему возродить детскую веру в чудеса.

Подарок от святого Николая

У главного героя Олеся после разговора с одноклассниками закрадывается сомнение: действительно ли существует святой Николай? Поэтому мальчик расстраивается. Однако его ждет настоящее чудо. Святой приходит к нему и приглашает в самое удивительное путешествие. Кроме того, Олеся наделяют особым даром.

А когда уже Святого Николая?

Главный герой с нетерпением ждет прихода Святого Николая и спрашивает взрослых, когда наступит этот день. В рассказе говорится не только об ожиданиях мальчика, но и описывает традиции, связанные с праздником. Иллюстрации добавляют в книгу сказочную атмосферу.

Ботинки Святого Николая

В рассказе все идет кувырком и, кажется, что праздника не случится, а дети не получат своих подарков. Читатели полагают, кто виноват в том, что праздники может не произойти, подозревая мышонка. Николай ищет свою одежду для того, чтобы начать свое турне, однако сталкивается с трудом. Прочитав книгу взрослые и малыши узнают, наступил ли праздник и получили ли дети свои подарки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что говорить детям о Николае, Санте или Деде Морозе и как рассказать правду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!