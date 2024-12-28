5 причин, почему следует хвалить ребенка за хорошее поведение

Похвала детей за прилагаемые усилия, а не за интеллект способствует развитию здорового мышления. В то же время, выделение положительных черт, стараний и доброты малышей воспитывает хорошее отношение, самосознание и мотивацию. Это также поощряет доброту и оказывает поддержку в трудностях, что в конечном итоге способствует общему благополучию мальчиков и девочек.

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Исследователи Колумбийского университета обнаружили, что дети, которых хвалили за интеллект, а не за усилия, были чрезмерно зациклены на результатах, именно поэтому нужно доносить это осознанно. Timesofindia собрал 5 причин, почему стоит хвалить мальчиков и девочек.

Развивает положительное отношение

Хвалить детей – отличный способ помочь им развить позитивное мировоззрение. Регулярное признание их усилий и достижений дает им ощущение надежды и силы духа, которые принесут пользу в будущем. Эксперты советуют хвалить усилия, упорство и способность малыша решать проблемы на своем пути, а не только конечный результат. Этот метод помогает мальчикам и девочкам осознать важность настойчивости, работы, культивировать позитивное мировоззрение, которое пронизывает все аспекты жизни и выходит за рамки академических усилий.

Заставляет их чувствовать себя признанными

Когда взрослые хвалят малыша, важно подчеркивать его положительные черты и постоянно говорить о его оптимизме и доброте. Ребенок почувствует, что его ценят и признают, если взрослые подчеркнут его особые и достойные увлечения черты. Одним из примеров есть слова: "Я действительно ценю, насколько ты организованно выполняешь домашнее задание". Или: "Ты отличный игрок в боулинг, и я горжусь тобой!".

Помогает детям оценить себя

Мальчики и девочки научатся справедливо оценивать себя, если родители разумно хвалят их. Искренняя похвала может вдохновить ребенка попробовать еще раз, что поможет ему увидеть, что прогресс достижим. Взрослые могут сказать: "Ты с каждым днем ​​совершенствуешься в математике! Я помню, что раньше ты почти не мог запомнить таблицы, а теперь посмотри на себя! Ты решаешь тригонометрические задачи, как гений".

Делает хорошими

Дети, которые получают похвалу за свой характер, скорее всего, будут делиться ею с другими. Пора уделять больше внимания характеру мальчиков и девушек, чем их достижениям в то время, когда оценки и результаты тестов являются единственным показателем успеха. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать: "Какие оценки ты получил?", начните хвалить нравственные качества. Например: "Рита, ты из тех людей, которые всегда протягивают руку". Родители также могут прокомментировать: "Ты всегда так внимателен к другим".

Может быть поддержкой и мотивацией

Признание усилий детей является мощным мотиватором, который можно применять как к положительным, так и негативным ситуациям. Стратегия ободрения для провалившего экзамен или волнующегося за него подростка состоит в том, чтобы подчеркнуть, насколько усердно он готовился. Его также можно использовать, чтобы побудить ребят заниматься другими видами деятельности, например, попросить их продемонстрировать свои танцевальные навыки.

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