5 привычек, которые делают детей упрямыми: родители могут о них и не догадываться

Поведение и личность детей формируются под воздействием требовательного, но полезного опыта родительства. Тем не менее, некоторые стили воспитания – даже непреднамеренные – могут поощрять детей к проявлению упрямого поведения.

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Признание этих типичных ошибок необходимо для того, чтобы помочь детям развить более гибкие и склонные к сотрудничеству отношения. Ресурс Times of India назвал 5 привычек, которые могут сделать детей упрямыми.

Чрезмерно попустительский стиль воспитания

Если вы уступаете всем требованиям во время истерики ребенка, не исправляя его и не устанавливая границ, это может научить тому, что он всегда получит то, что хочет. Это может привести к развитию упрямого поведения.

Непоследовательность в дисциплине

Если вы непоследовательны в установке правил и последствий, это может сбить детей с толку и заставить их еще больше игнорировать ваш авторитет. Непоследовательность только заставляет их больше испытывать родителей.

Отсутствие четкой коммуникации

Когда родители не могут четко донести свои ожидания, это может привести к тому, что дети станут упрямыми. Кроме того, когда родители отказываются от необходимости объяснять причины правил, это может подпитывать упрямое поведение, что также может привести к недопониманию и разочарованию.

Слишком строгая реакция на неповиновение

Родители должны четко объяснять ребенку, почему он не может добиться своего, что захочет, а не реагировать гневом. Если ребенок проявляет разочарование и упрямство, это может обострить конфликты.

Игнорирование хорошего поведения

Строгое сосредоточение на плохом поведении и игнорирование хорошего поведения детей может отпугнуть их от сотрудничества. Когда чувства ребенка игнорируются или отвергаются, он может почувствовать себя обиженным и одиноким и обратиться к упрямству как к способу самовыражения.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперты назвали 7 ежедневных привычек успешных людей, которые следует соблюдать с детства.

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