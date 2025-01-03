5 родительских ошибок, которые делают ребенка упрямым

Поведение детей часто является отражением отношений с родителями и в целом обстановки в семье. Если ребенок растет упрямым, не хочет идти на контакт, договариваться и прислушиваться, то родителям в первую очередь стоит обратить внимание на свои действия.

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Эксперты издания Times of India назвали некоторые токсичные ошибки родительского воспитания. Они могут сделать детей более упрямыми и эгоистичными.

Игнорирование своих детей

Дети хотят знать, что их понимают и слышат. Некоторые родители непреднамеренно игнорируют их попытки общаться, могут отмахнуться от их беспокойств как от незначительных из-за своего напряженного графика или других отвлекающих факторов. Однако это одна из самых серьезных ошибок, которых следует избегать в воспитании детей.

Говорить "да" всему

Согласно исследованию Science Daily, дети, которые испытывают чрезмерную родительскую опеку, как и излишнюю вседозволенность, более эгоцентричны, менее сочувственны и могут вести себя так, как будто правила к ним не применимы. Если ребенку разрешать все, даже нежелательные потребности, это может привести к тому, что он станет упрямым, если ему в чем-то откажут.

Физические наказания

Исследования в сфере детской психологии и методов воспитания показали, что шлепки или удары – не эффективные методы воспитания. Это наносит долгосрочный вред, и ребенок может стать упрямым. Кроме того, это подрывает доверие и отношения между родителем и ребенком, а не способствует сотрудничеству.

Постоянное развлечение детей

Родители ошибаются, думая, что счастье и развитие их ребенка зависят от постоянных развлечений – игр, телевизора, компьютера. Такой образ мышления может помешать ребенку освоить важные жизненные навыки. Детям стоит давать время для отдыха от развлечений для развития их креативности, независимости, навыков решения проблем.

Непоследовательность в воспитании

Когда правила применяются непоследовательно, это может вызвать у детей замешательство, усилить их сопротивление и привести к упрямству. Непонимание и раздражение могут быть результатом неясных ожиданий или неспособности адекватно объяснить обоснование правил, что может способствовать упрямому поведению.

Когда ребенок проявляет упрямство, ответная реакция в виде ярости, разочарования или сурового наказания может усилить ссоры и поощрить такое поведение.

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