5 техник обучения, которые гарантируют успех для учеников

Путь обучения – это не только долгие часы с открытыми книгами, но и то, как это время проходит. Большинство учеников придерживаются модели "читай и повторяй", считая, что больше времени равно большим знаниям.

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Но на самом деле существует несколько разумных методов обучения, которые могут фактически сократить часы обучения, но при этом улучшить результат. Британский коуч Том Йорис Ворселен раскрывает пять стратегий, которые гарантируют успех для учеников, пишет The Time of India.

Зона "без отвлечения" на самом деле работает

Создание среды без отвлечения – это на самом деле необходимость, которая работает на результат. Исследования показывают, что даже короткие отвлекающие факторы (такие, как телефонные звонки или фоновый шум) могут нарушить процесс обучения, заставляя мозг полностью перенастраиваться.

Ворселен рекомендует создать зону обучения, которая напоминает спокойный пузырь – без социальных сетей, беспорядка и без многозадачности. Речь идет не о принудительной концентрации, а о создании атмосферы, где мозг сможет естественно перейти в режим работы. Чистый стол, беззвучный телефон и нежное фоновое освещение могут сделать концентрацию почти лёгкой.

Правило 50/10

Длительные часы без перерывов могут истощать мозг, что приводит к усталости и плохому запоминанию. Правило 50/10 – учитесь 50 минут, затем отдыхайте 10 – помогает перезагрузить ум и подготовить его к следующему раунду сосредоточенных усилий.

Не просто читать

Пассивное чтение может успокаивать, но оно не нагружает мозг. С другой стороны, припоминание заставляет мозг работать интенсивнее – и это хорошо. Эксперт предлагает превратить каждое учебное занятие в мини-викторину. После прочтения страницы или раздела закройте книгу и попробуйте вспомнить основные идеи. Это как тренировка мышц – чем больше их тренируют, тем сильнее становятся.

Метод Фейнмана

Глубокое понимание чего-то означает способность объяснить это просто. Именно здесь работает техника Фейнмана. Коуч часто поощряет учеников действовать как учитель – взять тему, разложить ее на простой язык и объяснить так, будто они разговаривают с ребенком.

Интервальное повторение

Мозг быстро забывает вещи, если ему не напомнить об этом в нужное время. Интервальное повторение – это техника, при которой информация просматривается с возрастающими интервалами: через 1 день, 1 неделю, затем 1 месяц.

Ворселен отмечает, что дело не в том, сколько раз что-то перечитывается, а в том, когда к этому возвращаются. Этот метод помогает зафиксировать знания непосредственно перед тем, как они исчезнут. Он эффективен, результативен и создает долговременный банк памяти, который не исчезает после экзамена.

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