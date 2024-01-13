5 тестов НМТ по украинскому языку, за которые дают больше всего баллов

Репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Качура рассказала, за какие задания по Национальному мультипредметному тесту дают наибольшее количество баллов. По ее словам, формат трех задач из пяти всегда повторяется, поэтому педагог советует обратить на них особое внимание.

Лайфхаками подготовки к НМТ эксперт по украинскому языку и литературе поделилась в ТикТок. Она отметила, что такой формат задач обязательно будет на тестировании в 2024 году.

Первая задача проверяет знания о частях речи. Может ли школьник отличить предлог от наречия или существительное от местоимения.

{"uid":"fd5b018","applicationJson":{"uid":"fd5b018","id":1987,"website":"OBZ","title":"Репетиторка з української мови розповіла з яких тестів можна отримати найбільше балів на НМТ .mp4","duration":111},"videoParams":{"uid":"fd5b018","id":1987,"website":"OBZ","title":"Репетиторка з української мови розповіла з яких тестів можна отримати найбільше балів на НМТ .mp4","duration":111},"adParams":{"targeting":[]},"poster":"https://cdn.membrana.video/OBZ/fd5b018-poster.webp","video":"https://cdn.membrana.video/OBZ/fd5b018-mobile.mp4"}

Далее следуют тесты на фразеологизмы.

"Но у нас нет какого-то перечня фразеологизмов, которые можно изучить. Такой список можно найти, но это, скорее всего, будут те слова, которые уже попадались на НМТ", – делится Качура.

Чтобы расширить словарный запас специалист советует проходить задачи прошлых лет.

Еще один формат – это сложные предложения.

Видео дня

Две другие задачи, по словам педагога, могут быть обособленными членами предложения, однородными, или переделанные форматы тестов с прошлых лет на определение подрядной части сложноподрядного предложения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на НМТ-2024 выпускники смогут выбрать для составления украинскую литературу и географию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!