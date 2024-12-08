5 утверждений, которые могут повысить уверенность ребенка в себе

Укрепление уверенности в себе у детей – одна из важнейших обязанностей любого родителя. Это помогает им преодолевать трудности и смотреть на жизнь с позитивным настроем.

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Утверждения – это мощный инструмент для укрепления самооценки, который может существенно изменить восприятие ребенком себя и своих навыков, пишет Times of India. Эксперты издания озвучили пять утверждений, которые могут повысить уверенность ребенка, и рассказали, как их эффективно использовать.

"Я способен решать проблемы"

Дети всегда сомневаются в своей способности справляться с трудностями, особенно когда они сталкиваются с чем-то новым или сложным. Напоминание о том, что они способны решать проблемы, помогает им подходить к задачам с настроем "могу сделать".

Например, если ребенок испытывает трудности с домашним заданием, скажите: "Сделай глубокий вдох и повтори: "Я способен решать проблемы". Давай разберем это по шагам. Ты сможешь это сделать!".

"Меня любят и ценят таким, какой я есть"

Дети склонны связывать свою самооценку с внешним подтверждением – оценками, достижениями или одобрением сверстников. Это утверждение помогает понять, что их ценят за то, кто они есть, а не за то, что они делают.

Можно перед сном или когда ребенок чувствует себя подавленным говорить так: "Несмотря ни на что, тебя любят и ценят таким, какой ты есть. Твое доброе сердце и уникальная личность делают тебя потрясающим".

Это отличное напоминание для детей о том, что нужно сосредоточиться на своих внутренних качествах, а не на внешних результатах.

"Ошибки помогают мне расти и учиться"

Страх неудачи – распространенный блок уверенности у детей. Объяснение, что ошибки – это неотъемлемая часть обучения, может изменить их мышление.

Когда они совершают ошибку, можно сказать так: "Ничего страшного, что можно ошибиться. Ошибки помогают нам расти и учиться. Давай подумаем, что мы можем сделать по-другому в следующий раз".

Это утверждение увеличивает силу и переключает внимание с перфекционизма на рост.

"Я смелый и могу пробовать новое"

Новый опыт может быть пугающим для детей, будь то присоединение к новому классу или попытка нового занятия. Это утверждение помогает проявить свою смелость и уверенно встретить неизвестное.

Например, перед важным событием, таким как их первый урок плавания, скажите ребенку: "Ты смелый, и ты можешь пробовать новое. Помни, каждый эксперт когда-то был новичком!".

Это положительное подкрепление подталкивает выйти из зоны комфорта и принять новые вызовы.

"Мой голос важен, и я заслуживаю быть услышанным"

Уверенность также приходит от осознания того, что мнения и чувства ребенка имеют значение. Это утверждение дает детям возможность выражать себя без страха.

Во время семейных обсуждений или принятия решений говорите: "Твои идеи важны, и твой голос важен. Что, по-твоему, нам следует делать?". Такая практика не только укрепляет уверенность, но и учит их ценности общения и самовыражения.

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