5 вещей, которые родители не должны заставлять детей делать утром

Анна Боклажук
Моя Школа
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5 вещей, которые родители не должны заставлять детей делать утром

Утро формирует весь грядущий день ребенка. Если заставлять что-то делать, это не только может вызвать сопротивление, но и испортит настроение.

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Эксперты назвали пять вещей, которых родителям следует избегать заставлять детей делать утром. Это позволит начать день легко и приятно, пишет The Times of India.

Резкий подъем

Резкий и быстрый подъем делает ребенка раздражительным. Он не успевает проснуться и адаптироваться к началу нового дня, а имеет уже испорченное настроение. По словам экспертов, нужно пытаться будить ребенка постепенно, давая ему время привыкнуть и влиться в начало дня.

5 вещей, которые родители не должны заставлять детей делать утром

Спешка

Однако пробуждение не должно быть столь продолжительным, чтобы все остальные рутинные дела утра, ребенок выполнял в спешке. Это вызывает дополнительный стресс и раздражение. Важно сформировать расписание так, чтобы было время и легко проснуться и не спеша собираться, умываться, завтракать.

Пропустить время на объятия

Утренние объятия и поцелуй перед выходом крайне важны для дальнейшего хорошего настроения ребенка. Поэтому "Некогда обниматься, побежали, мы опаздываем", – фраза, которую родителям нужно вычеркнуть из своего лексикона. Вместо потраченного времени на него просто обнимите своего ребенка, это позволит сохранить эмоциональную связь.

5 вещей, которые родители не должны заставлять детей делать утром

Желание совершенства

Ребенку не всегда нужно выглядеть совершенно, иметь идеальную прическу и одежду. Позвольте им быть собой, одеваться как удобно им, а не желаете вы.

Проверять домашние задания

Эксперты не рекомендуют начинать утро с проверки знаний. Ребенку нужно время на пробуждение, и за завтраком не всегда хочется обсуждать, как решить пример или вспоминать правило – оставьте это на школьное время.

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