5 вещей, которые родители не должны заставлять детей делать утром

Утро формирует весь грядущий день ребенка. Если заставлять что-то делать, это не только может вызвать сопротивление, но и испортит настроение.

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Эксперты назвали пять вещей, которых родителям следует избегать заставлять детей делать утром. Это позволит начать день легко и приятно, пишет The Times of India.

Резкий подъем

Резкий и быстрый подъем делает ребенка раздражительным. Он не успевает проснуться и адаптироваться к началу нового дня, а имеет уже испорченное настроение. По словам экспертов, нужно пытаться будить ребенка постепенно, давая ему время привыкнуть и влиться в начало дня.

Спешка

Однако пробуждение не должно быть столь продолжительным, чтобы все остальные рутинные дела утра, ребенок выполнял в спешке. Это вызывает дополнительный стресс и раздражение. Важно сформировать расписание так, чтобы было время и легко проснуться и не спеша собираться, умываться, завтракать.

Пропустить время на объятия

Утренние объятия и поцелуй перед выходом крайне важны для дальнейшего хорошего настроения ребенка. Поэтому "Некогда обниматься, побежали, мы опаздываем", – фраза, которую родителям нужно вычеркнуть из своего лексикона. Вместо потраченного времени на него просто обнимите своего ребенка, это позволит сохранить эмоциональную связь.

Желание совершенства

Ребенку не всегда нужно выглядеть совершенно, иметь идеальную прическу и одежду. Позвольте им быть собой, одеваться как удобно им, а не желаете вы.

Проверять домашние задания

Эксперты не рекомендуют начинать утро с проверки знаний. Ребенку нужно время на пробуждение, и за завтраком не всегда хочется обсуждать, как решить пример или вспоминать правило – оставьте это на школьное время.

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