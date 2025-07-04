Привычно считать, что игры нужны детям для развлечений. Однако на самом деле с их помощью можно научить многим полезным вещам.

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Когда дети играют, они усваивают привычки, имитируют поведение и запоминают важные правила и ценности, даже не воспринимая этот процесс за обучение. Сайт The Time of India предлагает 5 веселых игр, которые учат детей полезным привычкам.

Соревнования во время уборки

Есть утверждение, что дети не любят убирать. Однако если превратить это занятие в веселую игру? Можно использовать таймер, веселую музыку, задания в стиле квеста, где за каждую убранную зону ребенок получит вознаграждение. Такая игра учит ответственности, но при этом ассоциирует уборку с радостью, а не наказанием.

Шеф-повар

Игры с мнимым приготовлением пищи – очень распространенная игра среди детей, однако когда дело доходит до настоящей сервировки стола или помощи родителям в приготовлении – можно услышать отказ или протест. Однако, если превратить это в игру – то ребенку будет интересно. Предложите ребенку представить, что он – будущий шеф-повар и приготовьте вместе блюдо, которое выберет он, а затем накройте стол по видению ребенка.

Цепочка комплиментов

Благодарность требует поощрения. Передавайте мяч по кругу и делайте комплименты. Именно у взрослых дети учатся искусству замечать хорошее.

Уход за растением

Многие считают, что дети и терпение – вещи, которые не сочетаются. Однако если подарить ребенку растение и заметить, что это его личный цветок, он будет за ним ухаживать. Таким образом они понимают важность заботы о чем-то, и то, что на все нужно время и терпение.

День смены ролей

Часто можно услышать, что эмпатия у детей развивается с возрастом. Однако все начинается с игры. Если попробовать поменяться ролями и на день детям позволить побыть в роли родителей или учителей, это поможет им понять ответственность и уважать усилия других.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 простых ежедневных привычек, которые могут развивать любознательность у детей.

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