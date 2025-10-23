5 вопросов, которые родители должны задать своим детям-подросткам хотя бы один раз

Дети-подростки часто могут закрываться от взрослых, избегать разговоров и ответов на вопросы. Однако, найти подход и суметь поговорить – одна из задач родителей, ведь именно доверие, понимание и эмоциональная близость являются решающими в возрастном периоде изменений от 15 до 18 лет.

Как пишет сайт The Time of India, большинство исследований сходятся в одном четком пункте: связанное, открытое и беспристрастное общение между подростками и родителями снижает риск проблем и улучшает шансы пройти этот период без больших трудностей. Вот пять важных вопросов, задав которые, родители смогут начать важные диалоги между ними и их уже почти взрослыми детьми, способствуя эмоциональному здоровью, самопознанию и крепким отношениям.

Чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?

Здесь основное правило скрывается в формулировке. Ведь большинство родителей привыкли спрашивать "Кем ты хочешь быть/стать, когда вырастешь?". Но исследование Университета Квинсленда 2021 года предлагает спрашивать, чем подростки хотят заниматься, потому что это способствует тому, что они будут исследовать свои интересы и увлечения без давления. По словам ученых, этот вопрос открывает подросткам пути для обсуждения интересов, навыков и ценностей, которые больше прогнозируют долгосрочное удовлетворение от карьеры.

Какие предметы или виды деятельности вызывают у тебя увлечение или энергию?

Сосредоточение внимания на том, что заряжает подростков энергией в академическом или социальном плане, помогает родителям поддерживать внутреннюю мотивацию их детей. Когда родители спрашивают о том, что нравится подросткам, а не только о том, какие оценки они получают, общение углубляется, мотивируя подростков к нему даже во время трудностей.

Как ты на самом деле себя чувствуешь?

Подростки часто колеблются, стоит ли озвучивать о своих эмоциональных трудностях. Но исследования показывают, что прямые вопросы о чувствах улучшают эмоциональную открытость. По словам ученых, подростки в значительной степени полагаются на родителей в эмоциональной поддержке и больше всего доверяют именно родителям, когда им задают чуткие, открытые вопросы.

Какие изменения ты хотел бы видеть в мире?

Вопрос, определяющий желания подростков, раскрывает их ценности, социальное сознание и желание влияния. Поставив их, вы сможете понять развитие личности и цели своего подростка. По словам исследователей, участвовавших в исследовании от Университета Квинсленда, такие разговоры способствуют автономии и самовыражению, что является решающим для здорового развития подростков.

Есть ли какая-то работа или хобби, которая тебе действительно интересна? Что именно тебе нравится в этом?

Понимание интересов подростка дает представление о его развитии личности и потенциальных будущих путях. Ученые утверждают, что родителям стоит исследовать, почему определенные роли или виды деятельности привлекают их подростков, ведь эти диалоги поощряют к размышлениям о сильных сторонах и предпочтениях и помогают подросткам представить различные варианты своего будущего.

Ранее OBOZ.UA писал о 7 золотых фразах, которые могут мгновенно мотивировать детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!