6 оригинальных советов, как научить подростка убирать в своей комнате

Большинство подростков проходят этап, когда они не убирают в своей комнате. Вещи разбросаны по полу, все покрыто пылью. На просьбы родителей навести порядок, можно услышать стандартные ответы: "Это моя территория, мне так удобно, я знаю, что и где лежит", но ко всему можно найти подход.

Видео дня

По словам педагога Светланы Горбач, родители обычно выбирают стандартное поведение – они требуют чистоты в обмен на разрешение пользоваться гаджетами, наличие и количество карманных денег и так далее. Но эти методы чаще не действенны, ведь, как говорят большинство детских психологов – давление вызывает у подростка еще большее сопротивление. На странице "Уметь учить: сообщество педагогов" в социальной сети Facebook эксперт поделилась 6 оригинальными советами, которые помогут научить подростка убирать в своей комнате.

"Станции" для вещей

Эксперт советует выделить места для ключевых предметов, чтобы их было легче класть на место, чем разбрасывать.

Поставьте корзину для одежды прямо у кровати, а не в другом конце комнаты – подросток раздевается и сбрасывает туда свои вещи, вместо того чтобы бросить на пол.

Сделайте крючки для наушников, рюкзаков, зарядок у стола.

Организуйте коробку для мелочей на рабочем месте.

Чем меньше вещей – тем меньше беспорядка

По словам педагога, если у подростка в шкафу 5 футболок – они будут сложены, если 25 – они будут разбросаны.

Просматривайте количество вещей раз в месяц или сезон: подросток не носит или уже вырос – отдаем или продаем (можно привлечь ребенка, чтобы получил дополнительные карманные деньги).

Введите правило "Одно пришло – одно ушло": если купили новую футболку, старую убираем или передаем кому-нибудь.

Автоматизация "ленивой" уборки

Здесь работает принцип – если что-то можно сделать автоматически – почему бы и нет?

Робот-пылесос сам собирает пыль.

Кровать заправляется одним движением (надо только накрыть пледом).

Одежду не складываем по полочкам, а сортируем в коробки по категориям (это может оказаться интереснее).

Игра "5 минут на порядок"

Да, даже подростки любят, когда что-то делается с помощью игры. Эксперт предлагает следующие варианты:

Подросток включает любимый трек и убирает, пока песня не кончится.

Разделить уборку на зоны – и убрать только на столе или полу. В другой раз – следующая зона.

"Моддинг" комнаты под себя

По словам Горбач, если подростку нравится комната, он сам будет за ней ухаживать. Спросите его, как бы он хотел ее изменить и придать индивидуальности.

Ключевые точки чистоты

Не следует требовать от подростка идеального порядка. Попросите поддерживать чистоту в нескольких важнейших зонах: кровать застелена, стол не закидан, на полу нет разбросанной одежды.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 практических навыках, необходимых каждому ребенку для достижения успеха в жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!