6 вопросов, которые пробудят любопытство в детском мозге

Любознательность – это зерно интеллекта. Но оно не прорастает только благодаря фактам, ему нужны вопросы.

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Дети любят задавать вопросы, а надо еще научить их отвечать на них со смыслом. Сайт The Time собрал 6 вопросов, которые помогут вам пробудить любопытство в мозгу вашего ребенка.

"Что тебя заставило это сказать?"

Этот вопрос задают не для того, чтобы ребенок захотел исправить слова, которые сказал, а для понимания смысла сказанного. Он помогает пересмотреть рассуждения, и поощряет мыслить четче и логичнее.

"А если бы у тебя был вариант сделать это иначе?"

Дети развиваются, когда мыслят нестандартно. Этот вопрос дает возможность мыслить гибко, продумывать разные варианты, а не только тот, который лежит на поверхности.

"Как ты думаешь, что они чувствовали? Почему?"

Этот вопрос развивает чувство эмпатии. Когда дети пытаются поставить себя на место другого человека, их эмоциональный интеллект разрастается и меняется.

"Что тебе уже известно об этом?"

Прежде чем начать изучать что-то новое, надо напомнить ребенку, что он уже знает - это вроде как построить мостик к новым знаниям. Такие размышления укрепляют уверенность и помогают лучше запоминать новое.

"Какой вариант еще возможен?"

Этот вопрос показывает, что мир не делится на черное и белое, и всегда может быть несколько взглядов на одну и ту же проблему. Он открывает двери к альтернативным позициям и учит детей, что часто существует более чем одна сторона истории.

"Чего не хватает в этой истории?"

Каждая история, новость или даже урок в классе могут иметь свои пробелы. Такие вопросы учат детей быть наблюдательными и мыслить критически. Эти навыки очень нужны в современном мире, который перенасыщен информацией.

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