7 хитростей для запоминания, которым родители должны научить своих детей

Память – это больше, чем просто навык. Она формирует то, как дети учатся, решают проблемы и развивают уверенность. Однако не всех учат, как надо запоминать.

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Сайт The Time of India предлагает инструменты для работы с мозгом, которые делают обучение веселым и содержательным. Эти методы основаны на психологии, науке о мозге и практической родительской мудрости, и они могут иметь реальное значение.

Техника "Дворец памяти"

Дети естественно запоминают такие места, как полка с книгами, холодильник или даже место, где хранится любимая игрушка. Вот почему эксперты по памяти часто используют технику "Дворца памяти". Для детей ее можно превратить в игру, например, если ребенку нужно запомнить стадии круговорота воды, надо рассказать об испарителе возле плиты (откуда выходит пар), о конденсате – показывая пример на зеркале в ванной, об осадках – возле садового шланга. Это станет мини-историей, происходящей в их собственном мире.

Понюхать, назвать, запомнить

Наука утверждает, что мозг лучше сохраняет воспоминания, когда они связаны с органами чувств, особенно с обонянием. Если ребенок изучает таблицу умножения, жуя гвоздику или нюхая мел с ароматом лимона, это может усилить воспоминание. Позже даже запах может спровоцировать воспроизведение. Сенсорное закрепление является тонким, но эффективным, и оно превращает скучное повторение в мультисенсорный опыт, который запоминается.

Сначала неправильные ответы сначала

Это менее известный трюк, подтвержденный когнитивными исследованиями. Когда детей просят угадать ответы (даже если они неправильные), прежде чем выучить правильный, их мозг создает более сильные пути памяти. Наступающее после этого удивление или исправление действует как "подсветка" мозга. Мозг помнит собственные ошибки и лучше на них учится.

Поговорить с игрушкой

Дети могут колебаться, как правильно объяснить что-то родителям или сверстникам. Но дайте им любимую мягкую игрушку и попросите их рассказать все ей – они это легко сделают. Мозг воспринимает это как серьезное общение, и это приводит к более глубокому пониманию.

Запоминать с помощью песни

Вместо готовых рифм, подскажите детям идею создавать собственные, даже если они не идеальны или смешные, они формируют длительную память. Например, изменение слов в известной песне на перечень планет или сочетание правил орфографии в рэп поможет гораздо быстрее это запомнить. Ведь ритм и мелодия активируют обе стороны мозга, что делает запоминание легче.

Шепот перед сном

Нейронаука подтверждает это: мозг укрепляет воспоминания во время сна. Следовательно, тихий просмотр нескольких фактов или вспоминание выученного в спокойном тоне перед сном (не в режиме обучения) помогает закрепить знания. Речь идет не о зубрежке в последнюю минуту, а о спокойной умственной репетиции.

Нарисуйте то, чего нет

Вместо того чтобы рисовать то, что ребенок увидел, попросите его нарисовать что-то, используя воображение. Например, как выглядела бы радуга в комнате или дерево, растущее вверх ногами. Воображаемое воспроизведение превращает факты в долговременные знания.

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